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बरेली में बिरयानी पर बवाल, पुलिस ने युवक का काटा चालान, हिंदू संगठनों का हंगामा

आरोप-दुकानदार प्रशासन के निर्देशों के बावजूद सावन माह में बिरयानी बेच रहा है.

बहेड़ी में बिरयानी बिक्री को लेकर हंगामा
बहेड़ी में बिरयानी बिक्री को लेकर हंगामा (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 6:30 PM IST

2 Min Read
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बरेली: बहेड़ी में सावन माह के दौरान बिरयानी बेचने को लेकर शुक्रवार को विवाद हो गया. रोडवेज के सामने लोदीपुर चौराहे के पास स्थित बिरयानी की दुकान पर हिंदू संगठनों ने पहुंचकर बिरयानी बेचने का विरोध किया. लोगों ने आरोप लगाया कि दुकानदार प्रशासन के निर्देशों के बावजूद सावन में बिरयानी बेच रहा था. पुलिस ने इस मामले में दुकानदार का धारा 151 के तहत चालान किया है. वहीं इसी क्रम में दुकान के अतिक्रमण वाले हिस्से को भी हटा दिया गया.

बिरयानी बेचने पर विवाद (video Credit: ETV Bharat)

बहेड़ी इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा के अनुसार, विवाद तब हुआ, जब एक ग्राहक ने सलमान से मीट बिरयानी की मांग की. सलमान ने उससे कहा कि स्पेशल बिरयानी मिल जाएगी, बिरयानी तैयार हो रही है. हालांकि, छानबीन में सामने आया कि सलमान इन दिनों अपनी दुकान पर मटर, आलू के साथ मिक्स वेज बिरयानी बना रहा था. इधर, खबर मिलते ही हिंदू संगठन के लोग दुकान पर पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया.

मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने दुकान पर मौजूद युवक को हिरासत में ले लिया. दुकान से बिरयानी के बर्तन और अन्य सामान भी कब्जे में लेकर थाना भेज दिया. घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोग भी मौके पर जुट गए थे. पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत कराया और क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया.

इस संबंध में बहेड़ी इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि घटना को लेकर पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है. दुकानदार के खिलाफ धारा 151 के तहत चालान किया जा रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

वहीं, घटना के बाद नगर पालिका की टीम ने दुकान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलवा दिया है. कार्रवाई के दौरान बड़े पैमाने पर पुलिस बल की भी तैनाती रही, ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो.


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