बागेश्वर धाम बाबा की कथा में हंगामा, आयोजक का पकड़ा गया कॉलर, पुलिस में नहीं हुई शिकायत
बागेश्वर धाम बाबा धीरेंद्र शास्त्री की हनुमंत कथा में विवाद का वीडियो वायरल हो रहा है.वीडियो में आयोजक का कॉलर पकड़कर अभद्रता की गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 1, 2026 at 12:06 PM IST|
Updated : April 1, 2026 at 12:21 PM IST
कोरबा : बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा में विवाद हुआ था. इस कथा का आयोजन कराने वाले आयोजक के साथ ही अभद्रता की गई.जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. आपको बता दें कि कथा वाचक धीरेंद्र शास्त्री कटघोरा के अग्रसेन भवन में ठहरे हुए हैं. यहीं उनसे मिलने आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर विवाद हुआ. हालांकि इस विषय में आयोजन समिति की ओर से अब तक कोई अधिकृत बयान नहीं आया है. लेकिन कॉलर पकड़ने का वीडियो सामने आने के बाद तरह-तरह की चर्चा है.
रायपुर से आए जमीन कारोबारी के दखल के बाद बिगड़ी व्यवस्था
रायपुर के चर्चित जमीन कारोबारी बसंत अग्रवाल और आयोजन समिति के कार्यक्रम संयोजत अमरजीत सिंह के बीच बहस की खबर है. मिली जानकारी के अनुसार अमरजीत आयोजन समिति के संयोजक हैं और विश्व हिंदू परिषद का जिला अध्यक्ष भी हैं. वो अपने कुछ समर्थकों के साथ पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मिलने के लिए अग्रसेन भवन के उस कक्ष में प्रवेश करना चाहते थे, जहां धीरेंद्र शास्त्री मौजूद थे. इसी बात पर रायपुर के चर्चित जमीन कारोबारी बसंत अग्रवाल से उनकी भिड़ंत हो गई.
कौन मिलेगा और कौन नहीं इस पर बहस
धीरेंद्र शास्त्री से मिलने के लिए अंदर कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा इसे लेकर दोनों में बहस हुई, खबर तो ये भी है कि दोनों के बीच धक्का-मुक्की और मारपीट भी हुई है. कोरबा में जगह-जगह बसंत अग्रवाल के फ्लेक्स और पोस्टर भी लगे हुए हैं. आयोजन के ठीक पहले बसंत अग्रवाल की एंट्री से आयोजन समिति के लोग नाखुश हैं. इस बात से भी लोग हैरान है कि रायपुर के कारोबारी का कोरबा के आयोजन में क्या काम? अचानक यहां पहुंचकर उसने व्यवस्था को अपने हाथ में क्यों लिया और आयोजन समिति के बीच रायपुर के कारोबारी के क्या समीकरण हैं. खबर है कि मौके पर वरिष्ठजनों, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर मामला शांत कराया. पुलिस भी अधिकृत तौर पर इस मामले में कुछ कहने से बच रही है. तो आयोजन समिति की ओर से भी लिखित में कोई शिकवा शिकायत नहीं की गई है.
|कथा स्थल पर विवाद होने की मौखिक सूचना मिली है.किसी के भी तरफ से अब तक कोई लिखित शिकायत थाने में नहीं दी गई है.शिकायत मिलने पर विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी- डीएन तिवारी,टीआई, कटघोरा थाना
आयोजक का कॉलर पकड़ते हुए वीडियो वायरल
इसी हंगामे के दौरान बीच-बचाव करने आए 'अपना घर सेवाश्रम' के प्रमुख राणा मुखर्जी का भी कारोबारी ने कॉलर पकड़ लिया. जिससे वहां मौजूद लोग दंग रह गए. इसी वाक्ये का वीडियो सोशल मीडिया के तेजी से वायरल हो रहा है. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जिस दिन कोरबा पहुंचे थे. उस दिन कथा के पहले दिन उन्होंने आयोजक ने अपना घर सेवा आश्रम के कार्यों की तारीफ की थी. ये भी कहा था कि राणा मुखर्जी और उनकी पत्नी बढ़िया काम कर रहे हैं. दोनों मिलकर लोगों की सेवा करते हैं. जोड़ी हो तो इन दोनों के जैसी. लेकिन कथा शुरू होने के अगले दिन उनका ही कॉलर पकड़ने वाला वीडियो वायरल हुआ है.
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