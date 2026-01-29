ETV Bharat / state

राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस: कांग्रेस विधायक बोले, बीफ निर्यात कंपनियों से चंदा लेती है भाजपा, सदन में हंगामा

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा के विवादास्पद बयान पर सदन में जमकर हंगामा हुआ. कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि भाजपा गौभक्त बनती है, लेकिन बीफ निर्यात करने वाली कंपनियों से चंदा लेकर चुनाव लड़ती है. उनके इस बयान पर सत्तापक्ष ने तत्काल आपत्ति जताई और कहा कि यदि उनके पास इसका कोई प्रमाण है तो वे सदन में पेश करें. इस पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सहित कई भाजपा विधायक खड़े हो गए और कहा कि जब तक प्रमाण नहीं दिया जाता, तब तक उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा और उन्हें माफी मांगनी चाहिए. इस पर हरिमोहन शर्मा ने कहा कि गोकशी करने वाली कंपनियों से चंदा लेना एक रिकॉर्डेड फैक्ट है. भाजपा सदस्यों के लगातार हंगामे के बाद सभापति संदीप शर्मा ने कांग्रेस विधायक के इस वक्तव्य को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया. हंगामे के बीच हरिमोहन शर्मा ने कहा कि राजस्थान में 1,671 पंजीकृत गौशालाएं हैं, जिनमें 7 लाख 63 हजार गोवंश हैं और गौशालाओं पर सरकार का करोड़ों रुपये बकाया है. गोवंश भूखे मर रहे हैं और सड़कों पर आ रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें पैसा नहीं दे रही. पढ़ें: विधानसभा प्रश्नकाल में हंगामा, शून्यकाल में विधायक ने धर्म स्थलों के स्पीकर की तेज आवाज से परेशानी का मुद्दा उठाया विधायक शर्मा बोले- हार के डर से चुनाव नहीं कर रही भाजपा: इससे पहले हरिमोहन शर्मा ने कहा कि भाजपा दावा कर रही है कि उसने अपने घोषणापत्र के 70 फीसदी वादे पूरे कर दिए हैं और बाकी 30 फीसदी अगले साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन जनता ने भाजपा को अंता उपचुनाव में आईना दिखाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा हार के डर से निकाय व पंचायत चुनाव नहीं करा रही है. इस पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. विधायक शर्मा ने नगर पालिका सभापति को हटाए जाने का मामला उठाया. इस पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि क्या कांग्रेस चाहती है कि भ्रष्ट सभापति पर कार्रवाई न हो? उन्होंने कहा कि जब तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आती, तब तक चुनाव नहीं हो सकते.