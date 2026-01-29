ETV Bharat / state

राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस: कांग्रेस विधायक बोले, बीफ निर्यात कंपनियों से चंदा लेती है भाजपा, सदन में हंगामा

राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक ने भाजपा पर बीफ निर्यातकों से चंदा लेने का आरोप लगाया, जिसके बाद सदन में भारी हंगामा हुआ.

राजस्थान विधानसभा (ETV Bharat Jaipur)
Published : January 29, 2026 at 5:29 PM IST

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा के विवादास्पद बयान पर सदन में जमकर हंगामा हुआ. कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि भाजपा गौभक्त बनती है, लेकिन बीफ निर्यात करने वाली कंपनियों से चंदा लेकर चुनाव लड़ती है. उनके इस बयान पर सत्तापक्ष ने तत्काल आपत्ति जताई और कहा कि यदि उनके पास इसका कोई प्रमाण है तो वे सदन में पेश करें. इस पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सहित कई भाजपा विधायक खड़े हो गए और कहा कि जब तक प्रमाण नहीं दिया जाता, तब तक उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा और उन्हें माफी मांगनी चाहिए. इस पर हरिमोहन शर्मा ने कहा कि गोकशी करने वाली कंपनियों से चंदा लेना एक रिकॉर्डेड फैक्ट है.

भाजपा सदस्यों के लगातार हंगामे के बाद सभापति संदीप शर्मा ने कांग्रेस विधायक के इस वक्तव्य को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया. हंगामे के बीच हरिमोहन शर्मा ने कहा कि राजस्थान में 1,671 पंजीकृत गौशालाएं हैं, जिनमें 7 लाख 63 हजार गोवंश हैं और गौशालाओं पर सरकार का करोड़ों रुपये बकाया है. गोवंश भूखे मर रहे हैं और सड़कों पर आ रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें पैसा नहीं दे रही.

विधायक शर्मा बोले- हार के डर से चुनाव नहीं कर रही भाजपा: इससे पहले हरिमोहन शर्मा ने कहा कि भाजपा दावा कर रही है कि उसने अपने घोषणापत्र के 70 फीसदी वादे पूरे कर दिए हैं और बाकी 30 फीसदी अगले साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन जनता ने भाजपा को अंता उपचुनाव में आईना दिखाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा हार के डर से निकाय व पंचायत चुनाव नहीं करा रही है. इस पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. विधायक शर्मा ने नगर पालिका सभापति को हटाए जाने का मामला उठाया. इस पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि क्या कांग्रेस चाहती है कि भ्रष्ट सभापति पर कार्रवाई न हो? उन्होंने कहा कि जब तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आती, तब तक चुनाव नहीं हो सकते.

भाजपा नेतृत्व की विचारधारा पर सवाल: बूंदी विधायक शर्मा ने मनरेगा का मामला उठाते हुए कहा कि राज्यपाल से सरकार ने असत्य बुलवाया है. उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी विश्वभर में पूजे जाते हैं, लेकिन वैचारिक दृष्टि से भाजपा का शीर्ष नेतृत्व नाथूराम गोडसे की विचारधारा से प्रभावित है, इसलिए महात्मा गांधी का नाम हटाकर 'राम' का नाम लिया गया. इस पर भाजपा सदस्यों ने कहा कि महात्मा गांधी का जितना सम्मान भाजपा ने किया, उतना कांग्रेस ने नहीं किया.

गिनाईं कांग्रेस सरकार की खामियां: इससे पहले, राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस की शुरुआत करते हुए बाली से भाजपा विधायक पुष्पेंद्र सिंह ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की खामियां गिनाईं और वर्तमान भाजपा सरकार के दो साल के कार्यों की प्रशंसा की. पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि राजस्थान एक मजबूत प्रदेश की ओर बढ़ रहा है. सरकार के पहले साल में ही 'राइजिंग राजस्थान' में देश-विदेश से 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए. साल 2023-24 में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 66 हजार रुपए थी, जो 2025-26 में बढ़कर 2 लाख 37 हजार रुपए हो गई है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार की किसी योजना को बंद नहीं किया है. सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी है और बीपीएल परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने भामाशाह योजना बंद कर दी थी और तीन साल बाद चिरंजीवी योजना लाई, लेकिन उससे भी लोगों को खास लाभ नहीं मिला. कांग्रेस सरकार ने राजश्री योजना भी बंद कर दी थी. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने राज्य राजमार्गों पर टोल बंद कर दिए, जबकि कांग्रेस सरकार ने उन्हें फिर से शुरू कर दिया. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार मनरेगा को बंद नहीं कर रही, बल्कि 'जी राम जी' रोजगार योजना शुरू की है, जिसके तहत यदि किसी को 7 दिन में रोजगार नहीं मिलता तो आठवें दिन से उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मामले में लोगों को गुमराह कर रही है.

