अलीगढ़ में नगर आयुक्त कार्यालय में हंगामा, सपा नेता ने लगाए कई आरोप

अलीगढ़ नगर निगम के प्रवर्तन दल और फल विक्रेताओं के बीच विवाद हो गया था. इसको लेकर नगर निगम कार्यालय में हंगामा हुआ.

Aligarh Municipal Commissioner
अलीगढ़ में नगर आयुक्त कार्यालय में हंगामा. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 25, 2026 at 8:20 AM IST

अलीगढ़: अलीगढ़ में नगर निगम कार्यालय एक बार फिर सियासी टकराव का केंद्र बन गया. थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित नगर आयुक्त कार्यालय में उस समय माहौल गरमा गया, जब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक प्रत्याशी अज्जू इशाक समर्थकों के साथ पहुंच गए. नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीना से उनकी बहस हो गई.

बताया जा रहा है कि सोमवार को तस्वीर महल के पास नगर निगम के प्रवर्तन दल और फल विक्रेताओं के बीच विवाद हो गया था. आरोप है कि कार्रवाई के दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी बढ़ी और मामला हाथापाई तक पहुंच गया. इस संबंध में नगर निगम प्रवर्तन दल की ओर से उमेर, मजहर, फैजान और एक अज्ञात के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कराया गया है.

इसी घटना के विरोध में मंगलवार को समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा से जुड़े नेता नगर निगम कार्यालय पहुंचे. सपा नेता अज्जू इशाक ने नगर आयुक्त पर आम लोगों की बात न सुनने का आरोप लगाया.

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीना ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने प्रवर्तन दल के साथ मारपीट की, उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की गई है और थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कराया गया है. उन्होंने कहा कि नगर निगम की कार्रवाई नियमों के अनुसार की जा रही है और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा.

वहीं अज्जू इशाक का कहना है कि रेड़ी और ठेला लगाने वाले छोटे व्यापारी रोजी-रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं. उनके मुताबिक नगर निगम को पहले वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त ने बातचीत के बाद आश्वासन दिया है कि वेंडिंग जोन बनाकर रेड़ी-पटरी वालों को व्यवस्थित रूप से जगह आवंटित की जाएगी. साथ ही उन्होंने जिन फल विक्रेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उसे वापस लेने की मांग भी उठाई.

