पाठ्यक्रम और ड्रेस बदलने वाले स्कूलों में हड़कंप; आगरा जिला प्रशासन के एक्शन का असर
आगरा में शासनादेश का उल्लंघन करने पर सेंट पैट्रिक स्कूल पर पांच लाख जुर्माना लगा है. साथ ही विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 10:35 AM IST
आगरा: आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने सोमवार को शहर के सेंट पैट्रिक जूनियर स्कूल में ड्रेस और किताबों की मोनोपॉली पर सख्त रुख अपनाया है. डीएम ने शासन के निर्देशों के उल्लंघन करने पर स्कूल पर पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया. इसके साथ ही विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए.
आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने इसके साथ ही तीन वर्ष से पहले किताब व ड्रेस बदलने वाले स्कूलों को चिह्नित करके कार्रवाई करने निर्देश दिए हैं. जिससे अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े.
बता दें कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने बीते गुरुवार को सेंट पैट्रिक स्कूल में छापेमारी की थी. टीम में खंड शिक्षाधिकारी महेश पटेल व जीआईसी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य मानवेंद्र सिंह शामिल थे. संयुक्त टीम ने जांच में पिछले वर्ष और वर्तमान सत्र की पुस्तकों का विवरण मांगा तो स्कूल प्रशासन ने उपलब्ध नहीं कराया.
इसके साथ ही टीम को स्कूल परिसर में ड्रेस बिक्री के लिए अलग काउंटर संचालित मिला. टीम की जांच में यह भी सामने आया कि शिक्षक स्कूल आने वाले अभिभावकों को माहेश्वरी बुक डिपो, संजय प्लेस से किताबें खरीदने के लिए कहते मिले. जिस पर जांच टीम ने अभिभावकों से बात की. जिसमें अभिभावकों ने बताया कि तीन वर्ष से पहले ही पाठ्यक्रम बदल दिया है.
एनसीईआरटी के स्थान पर निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें लगाई हैं. जिन पर छूट भी नहीं दी जा रही है. इसके बाद जांच टीम ने माहेश्वरी बुक स्टोर का भी निरीक्षण किया. जहां पर सेंट पैट्रिक की किताबें बिचती मिलीं.
इसके बाद जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट बनाकर आगरा बीएसए को सौंपी. जब सोमवार को आईजीआरएस बैठक हुई तो आगरा बेसिक शिक्षाधिकारी जितेंद्र कुमार गोंड़ ने डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी को पूरी स्थिति से अवगत कराया. जिस पर ही आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
डीएम से शिकायत पर जांच
बता दें कि आगरा डीएम कार्यालय में सेंट पैट्रिक जूनियर हाई स्कूल समेत कई स्कूलों की शिकायत की गई थी. जिसमें शहर के सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के कई स्कूलों में कमीशन के चलते तीन वर्ष से पहले बुक लिस्ट बदलने का आरोप लगाया था.
आरोप था कि स्कूल प्रबंधन, प्रकाशक और दुकानदार मिलकर अभिभावकों पर महंगी किताबें और ड्रेस खरीदने का दबाव बना रहे हैं.
इतना ही नहीं, स्कूल परिसर या निर्धारित दुकानों से ही खरीद के लिए बाध्य किया जा रहा है. जिससे अभिभावकों का आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है. जिस पर ही गुरुवार को शिक्षा विभाग की जांच टीम ने सेंट पैट्रिक स्कूल में ऐसी ही स्थिति मिली.
आज जारी होगा पत्र, नहीं बदलेंगे किताब
बीएसए जितेंद्र कुमार गोंड़ ने बताया कि डीएम के निर्देश पर सेंट पैट्रिक जूनियर स्कूल पर पांच लाख रुपये जुर्माना लगाने और विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. आज संबंधित पत्र जारी किया जाएगा. जिले में तीन वर्ष से पहले पाठ्यक्रम और ड्रेस बदलने वाले विद्यालयों को चिह्नित किया जा रहा है.
स्कूलों में ड्रेस, किताब, नोटबुक, बैग, जूते सहित अन्य की बिक्री करने वालों पर भी कार्रवाई होगी. इस बारे में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को ब्लॉक स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं.