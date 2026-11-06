आगरा नगर निगम सदन में जमकर हंगामा; बसपा और भाजपा के पार्षद आए आमने-सामने
सदन की शुरुआत पार्षदों को मिठाई खिलाकर की गई. लेकिन, सदन शुरू होते ही माहौल गरमा गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 2:37 PM IST
आगरा: नगर निगम सदन की शुरुआत शुक्रवार को हंगामे के साथ हुई. महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने सदन की कार्रवाई के लिए कहा तो बसपा सुनील शर्मा ने पहले अपनी बात रखनी चाही. महापौर ने उन्हें रोक दिया. इस पर बसपा पार्षद सुनील शर्मा आंखों पर काली पटटी बांधकर सदन में जमीन पर बैठ गए.
इसके साथ ही बसपा पार्षद यशपाल सिंह ने माइक तोड़ दिया. इस पर सदन में जमकर हंगामा हुआ. प्रदर्शन करने वाले बसपा पार्षदों का भाजपा ने पार्षदों ने विरोध किया.
बसपा और सपा के पार्षद एकजुट हो गए. महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह ने बसपा पार्षद यशपाल को सदन से निलंबित कर दिया. इसके साथ ही हंगामा होने पर सदन ने उठ कर चली गईं.
करीब तीन महीने बाद शुक्रवार को नगर निगम का सदन प्रस्तावित था. इसमें नगर निगम के पार्षद, अधिकारी और कर्मचारी समय पर पहुंच गए. शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे सदन में महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह और नगरायुक्त संतोष कुमार वैश्य पहुंच गए.
सदन की शुरुआत पार्षदों को मिठाई खिलाकर की गई. लेकिन, सदन शुरू होते ही माहौल गरमा गया. महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह ने सदन की कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा, तभी बसपा पार्षद सुनील शर्मा ने कहा कि मैं व्यवस्था को लेकर अपना पक्ष रखना चाहता हूं.
महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह ने उन्हें रोक दिया. जिस पर बसपा पार्षद एकजुट हो गए. पार्षदों ने हंगामा किया. तभी बसपा पार्षद यशपाल सिंह ने माइक तोड़ दिया. इसके साथ ही बसपा पार्षद सुनील शर्मा ने आंखों पर पटटी बांधी और जमीन पर बैठ गए.
इससे जमकर हंगामा हुआ. महापौर हेलतता दिवाकर कुशवाह सदन से उठकर चली गईं. इसके बाद सदन में मौजूद नगरायुक्त भी सदन से चले गए. महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह ने बताया कि 15 मिनट के स्थगन बाद सदन दोबारा से शुरू हो गया है. जनता से जुड़े मामलों पर अब चर्चा हो गई है.
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