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आगरा नगर निगम सदन में जमकर हंगामा; बसपा और भाजपा के पार्षद आए आमने-सामने

आगरा नगर निगम सदन में जमकर हंगामा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: नगर निगम सदन की शुरुआत शुक्रवार को हंगामे के साथ हुई. महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने सदन की कार्रवाई के लिए कहा तो बसपा सुनील शर्मा ने पहले अपनी बात रखनी चाही. महापौर ने उन्हें रोक दिया. इस पर बसपा पार्षद सुनील शर्मा आंखों पर काली पटटी बांधकर सदन में जमीन पर बैठ गए.

इसके साथ ही बसपा पार्षद यशपाल सिंह ने माइक तोड़ दिया. इस पर सदन में जमकर हंगामा हुआ. प्रदर्शन करने वाले बसपा पार्षदों का भाजपा ने पार्षदों ने विरोध किया.

बसपा और सपा के पार्षद एकजुट हो गए. महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह ने बसपा पार्षद यशपाल को सदन से निलंबित कर दिया. इसके साथ ही हंगामा होने पर सदन ने उठ कर चली गईं. करीब तीन महीने बाद शुक्रवार को नगर निगम का सदन प्रस्तावित था. इसमें नगर निगम के पार्षद, अधिकारी और कर्मचारी समय पर पहुंच गए. शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे सदन में महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह और नगरायुक्त संतोष कुमार वैश्य पहुंच गए. नारेबाजी करते पार्षद. (Photo Credit: ETV Bharat)