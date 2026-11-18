ETV Bharat / state

मुफ्त सरकारी किताबें कबाड़ की दुकान पर मिलने से शिक्षा विभाग में हड़कंप, जांच टीम गठित

बेसिक शिक्षा अधिकारी संजीव कुमार के अनुसार, मामला भाग्यनगर ब्लॉक संसाधन केंद्र बीआरसी का बताया जा रहा है, जहां कबाड़ की दुकान पर बुधवार को शैक्षिक सत्र 2025-26 की किताबें तौली जा रही थी. इन पुस्तकों को शासन की ओर से परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को निशुल्क उपलब्ध कराने के लिए भेजा गया था. सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो, प्रत्येक बच्चे को पढ़ाई के लिए जरूरी पाठ्य सामग्री समय से मिल सके. इसके लिए हर साल बड़ी संख्या में निशुल्क पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति कराई जाती है.



अब ऐसे में बच्चों के लिए भेजी गईं सरकारी किताबों का कबाड़ की दुकान तक पहुंचना, कई सवाल खड़े कर रहे हैं. सवाल यह भी है कि आखिर पुस्तकों का वितरण विद्यालयों और छात्र-छात्राओं में क्यों नही हुआ? यदि किताबें वितरित नहीं की गई तो वे बीआरसी के स्टॉक से बाहर कैसे पहुंचीं? वहीं, यदि वितरण किया जा चुका था तो उसके बाद किताबें कबाड़ की दुकान तक कैसे पहुंचीं?



मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने जांच कमेटी गठित करने की तैयारी शुरू कर दी है. जांच के दौरान भाग्यनगर बीआरसी में उपलब्ध पुस्तकों के स्टॉक रजिस्टर, आवंटन और विद्यालयों को किए गए वितरण से संबंधित अभिलेखों का मिलान कराया जाएगा. साथ ही यह भी पता लगाने का प्रयास होगा कि बरामद पुस्तकें किस स्तर से कबाड़ की दुकान तक पहुंचीं और इसमें किसकी भूमिका रही.



जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए कमेटी गठित की जा रही है. जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल विभागीय जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि बच्चों के लिए आईं निशुल्क पाठ्य पुस्तकें किन परिस्थितियों में कबाड़ की दुकान तक पहुंचीं और इस पूरे मामले में जिम्मेदारी किसकी है।

ये भी पढ़ें: सरकारी क्षेत्र में लेटरल एंट्री, वर्क कल्चर में अंतर को ठीक करने की जरूरत - Lateral Entrants in Govt Sector