आपसी रंजिश में विवाद, वाहनों में तोड़फोड़, फायरिंग की खबर से मचा हड़कंप, 3 डिटेन
विवाद के दौरान कुछ वाहनों को नुकसान पहुंचाए जाने का आरोप है.
Published : October 8, 2026 at 8:58 PM IST
बीकानेर: शहर में आपसी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद का मामला सामने आया है. यहां दोनों पक्षों के आमने-सामने आने के बाद हंगामा हुआ और वाहनों में तोड़फोड़ की बात भी कही जा रही है. घटनाक्रम के दौरान फायरिंग किए जाने की चर्चा भी रही. हालांकि पुलिस ने अभी फायरिंग की पुष्टि नहीं की है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति की जानकारी ली. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद और आपसी रंजिश चल रही थी. इसी रंजिश के चलते नयाशहर थाना क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर तीन बार आमने सामने हो गए. पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को डिटेन किया है.
सीओ सिटी अनुज डाल बोले-तीनों घटनाएं आपसी विवाद से जुड़ी : सीओ सिटी अनुज डाल ने बताया कि नयाशहर थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग घटनाएं हुई हैं. इसके बाद मुक्ता प्रसाद थाना क्षेत्र के बंगला नगर में भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ. प्रथम दृष्टया तीनों घटनाएं दोनों पक्षों के बीच चल रहे आपसी विवाद और रंजिश से जुड़ी हुई सामने आ रही हैं. सीओ सिटी ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी और इसमें शामिल पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने तीन लोगों को डिटेन किया है.
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बंगला नगर में हंगामे के बाद वाहनों में तोड़फोड़ : बंगला नगर में दोनों पक्षों के बीच विवाद के दौरान काफी हंगामा होने की जानकारी सामने आई है. इस दौरान कुछ वाहनों को नुकसान पहुंचाए जाने का आरोप है. घटना के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि विवाद की शुरुआत किस घटनाक्रम से हुई और अलग-अलग स्थानों पर हुई घटनाओं में कौन-कौन लोग शामिल थे. इसके लिए दोनों पक्षों से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है.
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सीसीटीवी फुटेज से जुटाए जा रहे साक्ष्य : घटनाक्रम की जांच में पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाल रही है. बताया जा रहा है कि विवाद और वाहनों में तोड़फोड़ से संबंधित कुछ घटनाएं सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई हैं. पुलिस फुटेज के आधार पर घटनास्थल पर मौजूद लोगों की पहचान करने के साथ ही पूरे घटनाक्रम का क्रम भी समझने का प्रयास कर रही है. पुलिस आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटा रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि दोनों पक्षों के बीच विवाद किन परिस्थितियों में बढ़ा और बंगला नगर तक कैसे पहुंचा.