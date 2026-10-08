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आपसी रंजिश में विवाद, वाहनों में तोड़फोड़, फायरिंग की खबर से मचा हड़कंप, 3 डिटेन

आपस में मारपीट का दृश्य ( Source - Social Media )

बीकानेर: शहर में आपसी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद का मामला सामने आया है. यहां दोनों पक्षों के आमने-सामने आने के बाद हंगामा हुआ और वाहनों में तोड़फोड़ की बात भी कही जा रही है. घटनाक्रम के दौरान फायरिंग किए जाने की चर्चा भी रही. हालांकि पुलिस ने अभी फायरिंग की पुष्टि नहीं की है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति की जानकारी ली. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद और आपसी रंजिश चल रही थी. इसी रंजिश के चलते नयाशहर थाना क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर तीन बार आमने सामने हो गए. पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को डिटेन किया है.

सीओ सिटी अनुज डाल बोले-तीनों घटनाएं आपसी विवाद से जुड़ी : सीओ सिटी अनुज डाल ने बताया कि नयाशहर थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग घटनाएं हुई हैं. इसके बाद मुक्ता प्रसाद थाना क्षेत्र के बंगला नगर में भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ. प्रथम दृष्टया तीनों घटनाएं दोनों पक्षों के बीच चल रहे आपसी विवाद और रंजिश से जुड़ी हुई सामने आ रही हैं. सीओ सिटी ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी और इसमें शामिल पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने तीन लोगों को डिटेन किया है.