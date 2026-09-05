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मेरठ में महिला मरीज की मौत के बाद हंगामा; परिजनों ने लापरवाही का लगाया आरोप, अस्पताल के बाहर शव रखकर प्रदर्शन

​सीओ सिविल लाइन विश्वज्योति राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जाएगी.

मौके पर मौजूद पुलिस के अधिकारी.
मौके पर मौजूद पुलिस के अधिकारी. (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 5:44 PM IST

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मेरठ : मेडिकल थाना क्षेत्र स्थित गढ़ रोड पर एक निजी अस्पताल में शुक्रवार देर रात एक महिला मरीज की मौत हो गई. जिसके बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया. परिजनों ने हाॅस्पिटल के बाहर शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया. ​सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और परिजनों को शांत कराकर हालात को संभाला.


मृतका के बेटे सलमान चौहान के मुताबिक, ​महिला को चक्कर आने और सिर में समस्या की शिकायत थी. जिसके बाद परिजन गढ़ रोड स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचे थे. ​महिला को शाम को अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

परिजनों ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

​परिजनों का आरोप है कि स्थिति नाजुक होने के बावजूद डॉक्टरों ने करीब पांच घंटे देरी से जांच कराई. ​इसके बाद मरीज को एम्बुलेंस से एक सेंटर भेजा गया, लेकिन मरीज के साथ अस्पताल का कोई भी जिम्मेदार स्टाफ या मेडिकल टीम नहीं भेजी गई.

परिजनों के मुताबिक, ​रास्ते में मरीज को उल्टी हुई और ऑक्सीजन नली निकल गईं. बिना स्टाफ के परिजन स्थिति को संभाल नहीं सके. ​परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन से शिकायत की गई तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया और बाद में अस्पताल के गेट बंद कर दिए. लापरवाही के कारण महिला की मौत हो गई.


जिसके बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया. परिजनों ने हाॅस्पिटल के बाहर शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और परिजनों को शांत कराकर हालात को संभाला.



​सीओ सिविल लाइन विश्वज्योति राय ने बताया कि अस्पताल के बाहर मरीज की मौत को लेकर हंगामे की सूचना मिली थी. पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और परिजनों को समझा-बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया. परिजनों की तरफ से दी जाने वाली लिखित शिकायत (तहरीर) के आधार पर मामले की जांच की जाएगी.

उन्होंने बताया कि यदि इलाज में या अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई लापरवाही पाई जाती है, तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. शव को कब्जे में लेकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है.

​मेरठ में पुलिस मुठभेड़, एक आरोपी के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार : थाना मवाना क्षेत्र में शुक्रवार की देर रात पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हो गई. अटौरा रोड स्थित रजवाहे की पटरी के पास खेत में हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक आरोपी के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. वहीं, उसका एक अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया.

पुलिस मुठभेड़ में आरोपी घायल
पुलिस मुठभेड़ में आरोपी घायल (Photo credit: ETV Bharat)

सीओ मवाना पंकज लवानिया ने बताया कि थाना मवाना पुलिस टीम अटौरा रोड पर गश्त कर रही थी, तभी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग गौकशी के लिए पशु को जंगल में लेकर जा रहे हैं. इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए पीछा किया गया. इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया.

पुलिस की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में बिलाल नाम का एक व्यक्ति पैर में गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए सीएचसी भेजा गया है. उसका एक अन्य साथी मौके से भाग निकला है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कॉम्बिंग की जा रही है. गिरफ्तार अभियुक्त बिलाल पर पूर्व में भी गौकशी के मुकदमे दर्ज हैं. आरोपी के पास से मौके से एक जीवित गौवंश, अवैध तमंचा, कारतूस और गौकशी के उपकरण बरामद किए गए हैं.



यह भी पढ़ें : गोरखपुर: हर्निया के ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत; परिजनों में आक्रोश, अस्पताल के बाहर शव रखकर किया प्रदर्शन

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