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SIR को लेकर कांग्रेस की बैठक में हंगामा, वोटर लिस्ट पर उठे सवाल, अध्यक्ष ने शांत कराया मामला

रुद्रपुर: आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच उधम सिंह नगर में कांग्रेस की बैठक हंगामे में बदल गई. रुद्रपुर के सिटी क्लब में आयोजित बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसआईआर और वोटर लिस्ट को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए. बैठक के दौरान वोटर लिस्ट उपलब्ध न कराने को लेकर पार्षद पति बाबू खान ने नाराजगी जताई, जिसके बाद माहौल गरमा गया. काफी देर तक चली बहस के बाद कांग्रेस महानगर अध्यक्ष ममता रानी ने मामला शांत कराया.

उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. एक तरफ भाजपा सरकार की योजनाओं को घर-घर पहुंचाने में जुटी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और सरकार की नीतियों को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है. इसी क्रम में रुद्रपुर के सिटी क्लब में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसआईआर (SIR) यानी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान और वोटर लिस्ट को लेकर रणनीति बनाई गई. हालांकि, बैठक के दौरान ही हंगामे की स्थिति बन गई.

बैठक में उधम सिंह नगर कांग्रेस जिलाध्यक्ष हिमांशु गाबा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि, भाजपा सरकार वोट काटने की राजनीति कर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि कई जगहों पर मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं, जबकि फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी.

हिमांशु गाबा ने बताया कि, बैठक में BLA-2 बनने वाले कार्यकर्ताओं को एसआईआर की पूरी जानकारी दी गई और उन्हें निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों की वोटर लिस्ट का गहन निरीक्षण करें. जिन मतदाताओं के नाम बिना कारण काटे गए हैं, उन्हें दोबारा जुड़वाने का काम किया जाएगा. जबकि फर्जी नामों को हटाने के लिए भी निर्वाचन विभाग के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई जाएगी.