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हापुड़ में गंगा किनारे मृत मिली डॉल्फिन, हड़कंप, वन विभाग की टीम जांच में जुटी

आपको बता दें कि गंगा को डॉल्फिन के लिए सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है. वन विभाग की टीम डॉल्फिन की मौत के कारणों की जांच कर रही है और आसपास के गंगा से सटे जनपदों के वन विभाग के अधिकारियों को भी इसकी सूचना दे दी गई है.

मृत डॉल्फिन को दुर्लभ प्रजाति का बताया जा रहा है. अभी कुछ दिन पहले ही गंगा में डॉल्फिन के अठखेलियां करते हुए एक वीडियो भी वायरल हुआ था.

हापुड़: हापुड़ में गंगा घाट पर उस समय अफरातफरी मच गई. जब कुछ लोगों ने गंगा के किनारे पर एक दुर्लभ मृत डॉल्फिन को देखा. मृत डॉल्फिन को देखते ही मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई. लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को दी. सूचना पर मौके पर पुलिस और वन विभाग के अधिकारी पहुंचकर मामले में की जांच में जुटी.

आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के तीर्थ नगरी बृजघाट गंगा घाट का है. ब्रजघाट में श्मशान घाट के पास शुक्रवार को एक दुर्लभ डॉल्फिन मृत अवस्था में नजर आई. गंगा किनारे मृत डॉल्फिन को देखते ही आसपास हड़कंप मच गया. देखते ही देखते आसपास लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई. मौके पर उपस्थित लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों को दी.

वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मृत डॉल्फिन को किनारे से उठाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. डॉल्फिन की मौत कैसे हुई या भीषण गर्मी डॉल्फिन की मौत का कारण बनी. वन विभाग की टीम इसकी जांच कर रही है.

डीएफओ गौतम सिंह ने बताया कि जैसे ही हमें इसकी सूचना मिली हमने टीम भेज कर डॉल्फिन का रेस्क्यू कराया. डॉल्फिन की मौत का सही कारण पता नहीं लग सका है. यह पता लगाया जा रहा है कि मेरठ और अमरोहा से डॉल्फिन बहती हुई यहां आई है या इसकी मौत यहीं पर हुई है. हमारी टीम इसकी जांच कर रहे हैं. टीम लगातार किनारों पर गश्त कर रही है.

डीएफओ अमरोहा और डीएफओ मेरठ से भी टीम लगाकर गश्त करने के लिए कह दिया गया है. सभी अधिकारियों को सूचना दे दी गई है. इस मामले की तह तक जाकर जांच की जाएगी और प्रयास किया जाएगा कि भविष्य में इस तरह के घटना ना हो. हम जनता को जागरुक भी करना चाहेंगे, जिससे जनता जागरुक हो, अगर डॉल्फिन की मौत हुई है तो मौत एकदम नहीं हुई होगी. उसे कुछ परेशानी हुई होगी. अगर किसी को डॉल्फिन इस अवस्था में दिखाई दे तो तुरंत वन विभाग को सूचित किया जाए.

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