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जोधपुर जेल में 'इफ्तार पार्टी' की फोटो वायरल हुए तो मचा हड़कंप, तलाशी में मिले 13 मोबाइल

जोधपुर जेल में कई कुख्यात अपराधियों को हाल में शिफ्ट किया है. ऐसे में मोबाइल नेटवर्क बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है.

Jodhpur Central Jail
जोधपुर केंंद्रीय कारागृह (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 15, 2026 at 1:21 PM IST

3 Min Read
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जोधपुर: केंंद्रीय कारागृह एक बार फिर चर्चा में हैं. रोजा के दौरान जेल प्रशासन की ओर से मुस्लिम बंदियों के लिए रोजा इफ्तार पार्टी रखी गई थी. इसके फोटो वायरल हुए तो जेल में हड़कंप मच गया. आनन फानन में जेल की तलाशी हुई, जिसमें 13 मोबाइल बरामद हुए. जेल प्रशासन ने रातानाडा थाने में दो मामले दर्ज कराए हैं.

रातानाडा थानाधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि दो मामले जेल की ओर से दर्ज कराए गए हैं. इनमें बैरक नंबर सात में 11 मोबाइल व एक अन्य जगह से दो मोबाइल तलाशी में बरामद होना बताया गया. इसकी जांच की जा रही हैं. सरकार के निर्देश पर शुक्रवार को जोधपुर जेल में मुस्लिम बंदियों के लिए रोजा इफ्तार पार्टी रखी गई. इसके कुछ फोटो और वीडियो शनिवार को वायरल हुए. यह जेल अधीक्षक प्रदीप लखावत तक पहुंच गए. इसके बाद जेल में हड़कंप मच गया. जेल प्रबंधन ने फोटो एवं वीडियो में नजर आने वाले बंदियों से पूछताछ की. इस दौरान जेल में काफी हंगामा हुआ, लेकिन जेल प्रबंधन ने पूछताछ जारी रखी. इस दौरान बैरक संख्या सात के तीन नंबर हॉल में 11 मोबाइल मिले. दो अन्य मोबाइल भी बरामद हुए. इनमें स्मार्ट फोन भी था.

पढ़ें:सेंट्रल जेल में तलाशी अभियान, पार्क में मिला मोबाइल, लालकोठी थाने में मुकदमा दर्ज

साइबर एक्सपर्ट करेंगे पड़ताल: जेल में मोबाइल व सिम मिलने को लेकर जयपुर में गृह विभाग के आला अधिकारी नजर बनाए हैं. इस घटना को काफी संवेदनशील माना जा रहा हैं. आला अधिकारियों के निर्देश पर जो मोबाइल व सिम मिले हैं, उनसे हुए कॉल की पड़ताल की जा रही है. जेल से किन किन लोगों को कॉल गए, इसकी जानकारी जुटाई जा रही हैं. अभी जोधपुर जेल में कई कुख्यात अपराधी व आतंकी गतिविधियों में शामिल आरोपियों को हाल में शिफ्ट किया है. ऐसे में मोबाइल नेटवर्क जेल में सक्रिय है तो बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है.

लेन देन मामले में हुई कार्रवाई: जोधपुर जेल यूं तो देश में सुरक्षित जेलों में शुमार हैं, लेकिन हाल में जोधपुर जेल में एक बंदी की मौत के बाद परिजनों की ओर से हाईकोर्ट में जेल में वसूली का मामला लगाया था. इसमें परिजनों ने बंदी की सुरक्षा के लिए वसूली के आरोप लगाए थे. हाईकोर्ट में इसके लिए साक्ष्य पेश किए. इसके बाद न्यायाधीश फरजंद अली ने जांच के आदेश दिए. इसके बाद जमानत पर बाहर एक बंदी ने भी वीडियो जारी कर वसूली के आरोप लगाए थे. हाल में सरकार ने मुख्य प्रहरी को सस्पेंड भी किया.

पढ़ें: जयपुर सेंट्रल जेल में बंदी ने गड्ढा खोद दबा रखा मोबाइल फोन, तलाशी के दौरान आया पकड़ में, मामला दर्ज

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