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आगरा में सवर्ण समाज के सत्याग्रह में बवाल, दो गुटों में बंटा आंदोलन, विधायक रानी पक्षालिका पर टिप्पणी से बिगड़ा माहौल

आगरा : सवर्ण समाज के यूजीसी रोल बैक सत्याग्रह में शनिवार देर शाम तक जमकर हंगामा हुआ. आगरा सत्याग्रह के मंच पर ही शनिवार सुबह स्वर्ण समाज के नेताओं में तकरार हुई. जिससे सत्याग्रह में हंगामा शुरू हो गया. इसी दौरान करणी सेना के उपाध्यक्ष राजीव चौहान ने मोर्चा खोल दिया. यूपी सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पर विवादित टिप्पणी की. जिससे सवर्ण समाज का आगरा सत्याग्रह एकदम गरमा गया. देखते ही देखते शहीद स्मारक से भीड़ जाने लगी. जिससे सत्याग्रह बिखरता नजर आया.

बता दें कि सवर्ण समाज ने आगरा सत्याग्रह का ऐलान किया था. जिसको लेकर यूजीसी रोल बैक और आरक्षण में बदलाव को लेकर आगरा सत्याग्रह में सुबह से ही सवर्ण समाज के लोग जुटने लगे. आगरा सत्याग्रह के आंदोलन का नेतृत्व जो पांच लोग कर रहे थे, वो सभी ब्राह्मण समाज से होने की वजह से पहले क्षत्रिय समाज से आने वाली विधायक रानी पक्षालिका को लेकर भी मंच से टिप्पणी की. जिससे सत्याग्रह में मौजद क्षत्रिय समाज नाराज हो गया.

करणी सेना के उपाध्यक्ष राजीव चौहान ने बाह विधायक पर की गई टिप्पणी पर मोर्चा खोल दिया और दक्षिण विधानसभा के विधायक और कैबिनेट उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का नाम लेकर अभद्र टिप्पणी की. जिससे मामला गरमा गया. मंच पर अफरा-तफरी मच गई. कुछ ब्राह्मण नेताओं ने उनसे माइक लेने की कोशिश की. जिससे नाराज होकर क्षत्रिय महासभा के लोग सत्याग्रह छोड़कर चले गए. जिससे पूरा आंदोलन बिखरता दिखा.