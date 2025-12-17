ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्षी विधायकों ने लहराए सत्यमेव जयते के पोस्टर, धरमजीत सिंह ने विधायकों को कहा मजदूर, प्रश्नकाल में हंगामा

छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल से ही हंगामा शुरू हो गया.

CHHATTISGARH ASSEMBLY SESSION
छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा (DD Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 17, 2025 at 12:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रश्नकाल शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया. विधानसभा अध्यक्ष ने प्रश्न पूछने के लिए विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह का नाम लिया. इस दौरान विधायक अजय चंद्राकर ने सदन में विपक्ष के पोस्टर लहराने पर सवाल खड़े किया. चंद्राकर ने कहा कि विपक्ष सत्यमेव जयते के पोस्टर लहराकर क्या साबित करना चाहता है. उन्होंने कहा कि क्या पूर्व सीएम के कार्यकाल के दौरान इस तरह की घटना और ऐसी व्यवस्था को पसंद करते थे.

विधायकों को मजदूर बोलने पर विपक्ष का हंगामा

अजय चंद्राकर की बात के दौरान ही विधायक धरमजीत सिंह ने कहा कि दो बड़े नेता पोस्टर नहीं लगाए है मजदूरों से पोस्टर लगवाकर लाए हैं. धरमजीत सिंह की इस बात के बाद विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया. विपक्ष ने विधायकों का अपमान बताते हुए नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया. जनता के प्रतिनिधियों को मजदूर कहने का आरोप लगाते हुए विपक्षी विधायकों ने सदन में नारेबाजी की. इस दौरान मनरेगा योजना का नाम बदलने का भी जिक्र किया. कांग्रेस विधायकों ने भाजपा विधायकों को अडानी के मजदूर होने की नारेबाजी की और हंगामा करने लगे.

छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा (DD Chhattisgarh)

प्रश्नकाल के दौरान सदन तीन बार स्थगित

इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने सदन के अंदर बैनर पोस्टर का प्रदर्शन नहीं करने का अनुरोध किया. इस पर विधायक देवेंद्र यादव ने विधायकों को मजदूर कहने का आरोप लगाते हुए सामंती प्रथा निभाने की आरोप लगाया. इसके बाद अजय चंद्राकर ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को प्रश्नकाल में भाषण नहीं देने को कहा, इस पर महंत भी चंद्राकर पर बरस पड़े. इसके बाद सदन में हंगामा तेज हो गया और सदन को स्थगित करना पड़ा. कुछ देर बाद सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई लेकिन पक्ष विपक्ष के विधायक हंगामा करने लगे. जिसके बाद फिर से सदन की कार्यवाही स्थगित हुई.

छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र की कार्यवाही LIVE
35000 करोड़ के अनुपूरक बजट से बड़ा राजनीतिक संदेश, पूर्ववर्ती सरकार की कर्जी विरासत बनाम साय सरकार का विकास विजन
एक दशक बाद बोर्ड ने बदला पैटर्न, नए ब्लूप्रिंट के प्रश्नपत्र से होगी परीक्षा, बच्चों के साथ शिक्षक भी तैयारी में

TAGGED:

VIDHANSABHA UPRORE
CHHATTISGARH ASSEMBLY SESSION
छत्तीसगढ़ विधानसभा
प्रश्नकाल में हंगामा
UPROAR DURING QUESTION HOUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.