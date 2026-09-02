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कानपुर में BSF परीक्षा के दौरान बवाल, सिस्टम बंद होने पर छात्रों का हंगामा

BSF परीक्षा के दौरान बवाल ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: बीएसएफ हेड कांस्टेबल की परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों ने बुधवार को श्याम नगर स्थित एमडी इन्फोटेक परीक्षा केंद्र पर जमकर हंगामा किया. अभ्यर्थियों ने परीक्षा में पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए. सिस्टम बंद होने पर छात्रों का हंगामा (VIDEO Credit; ETV Bharat) अभ्यर्थियों के अनुसार, ऑनलाइन परीक्षा के दौरान कई कंप्यूटर सिस्टम अचानक बंद हो गए, माउस और की-बोर्ड भी काम करने बंद कर दिया, सिस्टम ठप होने के लगभग 40 मिनट बाद प्रबंधन ने सभी प्रभावित अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद परीक्षा हॉल के बाहर मौजूद परीक्षार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने व्यवस्था के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी.