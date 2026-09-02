ETV Bharat / state

कानपुर में BSF परीक्षा के दौरान बवाल, सिस्टम बंद होने पर छात्रों का हंगामा

बीएसएफ परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट बाद ही अचानक बंद हुआ कंप्यूटर.

BSF परीक्षा के दौरान बवाल
BSF परीक्षा के दौरान बवाल (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 2, 2026 at 2:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: बीएसएफ हेड कांस्टेबल की परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों ने बुधवार को श्याम नगर स्थित एमडी इन्फोटेक परीक्षा केंद्र पर जमकर हंगामा किया. अभ्यर्थियों ने परीक्षा में पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए.

सिस्टम बंद होने पर छात्रों का हंगामा (VIDEO Credit; ETV Bharat)

अभ्यर्थियों के अनुसार, ऑनलाइन परीक्षा के दौरान कई कंप्यूटर सिस्टम अचानक बंद हो गए, माउस और की-बोर्ड भी काम करने बंद कर दिया, सिस्टम ठप होने के लगभग 40 मिनट बाद प्रबंधन ने सभी प्रभावित अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद परीक्षा हॉल के बाहर मौजूद परीक्षार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने व्यवस्था के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी.

अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि परीक्षा जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में इस तरह की तकनीकी खामियां उनकी मेहनत पर असर डाल सकती हैं.

बीएसएफ परीक्षा में बंद हुआ कंप्यूटर
बीएसएफ परीक्षा में बंद हुआ कंप्यूटर (Photo Credit; ETV Bharat)

विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत दल बल के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास में जुट गई. एसीपी चकेरी आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि हंगामे की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना पर पहुंची पुलिस के द्वारा अभ्यर्थियों को समझा बुझाकर शांत कराया गया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई.

वहीं, प्रथम पाली की परीक्षा निरस्त किए जाने की भी चर्चा होती रही. हालांकि, पेपर लीक होने और प्रथम पाली की परीक्षा निरस्त किए जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. अभ्यर्थियों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और तकनीकी खामियों के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है.

ये भी पढ़ें: NTA के 47 अधिकारी बर्खास्त! NEET पेपर लीक विवाद के बीच मोदी सरकार का बड़ा एक्शन

TAGGED:

COMPUTER GLITCH
BSF EXAM IN KANPUR
STUDENT PROTEST IN KANPUR
PROTEST IN KANPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.