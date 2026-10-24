औरैया में 75 वर्षीय रामसुगर और ब्लॉगर रीना की शादी कैंसिल पर घमासान, बेटी राधा ने रीना पर लगाए गंभीर आरोप
ब्लॉगर रीना और रामसुगर ने वीडियो जारी कर एक-दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 6:03 PM IST
औरैया: 75 वर्षीय रामसुगर और 30 वर्षीय ब्लॉगर रीना राजपूत की चर्चित शादी कैंसिल होने के बाद, विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. शादी से इनकार के बाद बुजुर्ग की बेटी राधा, ब्लॉगर रीना और खुद रामसुगर ने वीडियो जारी कर एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है.
रामसुगर की बेटी राधा ने वीडियो जारी कर रीना पर अपने पिता के साथ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है. राधा का कहना है कि रीना उनके पिता की पेंशन ले रही थीं और शादी करने की बात कह रही थी, जब राधा ने उसे अपनी बिरादरी में शादी करने की सलाह दी, तो रीना ने उसकी बात मानने से इनकार करते हुए कहा कि वह उनके पिता से ही शादी करेगी. रिना की जिद पर हल्दी और सगाई की रस्में भी पूरी की गई थी.
राधा ने यह भी आरोप लगाया कि रीना उनके पिता की संपत्ति के लिए पीछे पड़ी थी, अगर शादी का ही ड्रामा करना था तो समाज को पहले ही जानकारी देकर वीडियो बनाती. राधा ने रीना पर राजपूत समाज की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया है.
वहीं, ब्लॉगर रीना राजपूत ने भी वीडियो जारी कर राधा के आरोपों पर पलटवार किया है. रीना ने आरोप लगाया कि राधा ने अपने पिता के साथ वीडियो बनाए जाने का ड्रामा रचा और बाद में उन पर आरोप लगा दिए.
रीना का कहना है कि उन्होंने रामसुगर की कोई पेंशन नहीं ली है. उसके मुताबिक, सगाई और हल्दी की रस्मों का वीडियो राधा के कहने पर बनाए गए थे. रीना ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत बताते हुए अपना पक्ष रखा है.
इस विवाद में 75 वर्षीय रामसुगर ने भी वीडियो जारी कर रीना पर गंभीर आरोप लगाए हैं. रामसुगर का कहना है कि रीना पिछले एक साल से उनके पीछे पड़ी थीं और उनकी सारी पेंशन ले रही थी. उन्होंने आरोप लगाया कि रीना ने उनके साथ गलत किया है. फिलहाल, शादी कैंसिल होने के बाद से तीनों पक्षों के आरोप-प्रत्यारोप सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं.
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