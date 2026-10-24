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औरैया में 75 वर्षीय रामसुगर और ब्लॉगर रीना की शादी कैंसिल पर घमासान, बेटी राधा ने रीना पर लगाए गंभीर आरोप

रामसुगर और ब्लॉगर रीना की शादी कैंसिल पर घमासान ( Photo Credit; ETV Bharat )

औरैया: 75 वर्षीय रामसुगर और 30 वर्षीय ब्लॉगर रीना राजपूत की चर्चित शादी कैंसिल होने के बाद, विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. शादी से इनकार के बाद बुजुर्ग की बेटी राधा, ब्लॉगर रीना और खुद रामसुगर ने वीडियो जारी कर एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है.

रामसुगर की बेटी राधा ने वीडियो जारी कर रीना पर अपने पिता के साथ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है. राधा का कहना है कि रीना उनके पिता की पेंशन ले रही थीं और शादी करने की बात कह रही थी, जब राधा ने उसे अपनी बिरादरी में शादी करने की सलाह दी, तो रीना ने उसकी बात मानने से इनकार करते हुए कहा कि वह उनके पिता से ही शादी करेगी. रिना की जिद पर हल्दी और सगाई की रस्में भी पूरी की गई थी.