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IIIT रांची में छात्र की मौत के बाद हंगामा, रातभर धरने पर बैठे विद्यार्थी, रोड जाम

छात्रों का प्रदर्शन ( Etv Bharat )

घटना के बाद संस्थान के विद्यार्थियों में आक्रोश है. छात्रावास की बुनियादी सुविधाओं और प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए विद्यार्थियों ने विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया. छात्र रातभर धरने पर बैठे रहे. सोमवार सुबह भी प्रदर्शन जारी रहा. इसमें छात्राओं ने भी हिस्सा लिया.