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इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकीलों का हंगामा, एक कोर्ट का बहिष्कार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज : कुर्सी पर बैठने को लेकर मंगलवार को एक अधिवक्ता से दुर्व्यवहार के आरोप को लेकर हाईकोर्ट में बुधवार को वकीलों ने एक कोर्ट का बहिष्कार किया और जमकर हंगामा, नारेबाजी की. हंगामे के चलते परिसर में कुछ देर के लिये अफरा-तफरी मच गई.

मंगलवार को हुई इस घटना को लेकर विवाद बढ़ा. उस कोर्ट में पुलिस अधीक्षक के लिए अगली पंक्ति में अलग कुर्सी रखी गई थी. एक वकील ने एसपी से पीछे बैठने को कहा. सरकारी अधिवक्ता ने इसकी शिकायत जज से की.