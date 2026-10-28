इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकीलों का हंगामा, एक कोर्ट का बहिष्कार
वकीलों के हंगामे के चलते अदालत परिसर में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 9:20 PM IST
प्रयागराज : कुर्सी पर बैठने को लेकर मंगलवार को एक अधिवक्ता से दुर्व्यवहार के आरोप को लेकर हाईकोर्ट में बुधवार को वकीलों ने एक कोर्ट का बहिष्कार किया और जमकर हंगामा, नारेबाजी की. हंगामे के चलते परिसर में कुछ देर के लिये अफरा-तफरी मच गई.
मंगलवार को हुई इस घटना को लेकर विवाद बढ़ा. उस कोर्ट में पुलिस अधीक्षक के लिए अगली पंक्ति में अलग कुर्सी रखी गई थी. एक वकील ने एसपी से पीछे बैठने को कहा. सरकारी अधिवक्ता ने इसकी शिकायत जज से की.
आरोप है कि वकील को फटकार लगाई गई, जेल भेजने की धमकी दी और एसपी से माफी मांगने को कहा गया. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग करते हुए उक्त कोर्ट के बहिष्कार की धमकी दी. उनका कहना था कि वकीलों की गरिमा का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
आरोप है कि बुधवार को जब कोर्ट बैठी तो वकीलों ने नारेबाजी शुरू कर दी. इसके बाद विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया. आरोप है कि गुस्साए अधिवक्ताओं ने डायस की तरफ कुर्सियां और अन्य फर्नीचर फेंके. इस दौरान कोर्ट रूम में अफरा-तफरी मच गई. कोर्ट के बाहर भी जमकर नारेबाजी हुई.
हंगामे के कारण लगभग एक घंटा कार्य प्रभावित हुआ. उस दौरान वहां एक कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. उसके बाद कोर्ट उठकर चैंबर में चली गई. वहां फिर लगभग 12 बजे सुनवाई शुरू हुई.
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