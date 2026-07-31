बस्ती में कांवड़ियों पर अभद्र टिप्पणी से बढ़ा तनाव, श्रद्धालुओं ने किया हंगामा, पुलिस ने दर्ज की FIR
पुरानी बस्ती पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. संदिग्धों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 10:54 PM IST
बस्ती : पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में कांवड़ियों पर अभद्र टिप्पणी के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और आरोपी युवक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी. कुछ देर तक पुलिस चौकी के बाहर हंगामे की स्थिति बनी रही.
पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों से लगभग एक दर्जन कांवड़िए साइकिल से प्रयागराज जल लेने के लिए जा रहे थे. जत्थे में महिला श्रद्धालु भी शामिल थीं. आरोप है कि जैसे ही कांवड़ियों का जत्था दक्षिण दरवाजा चौराहा के पास पहुंचा, वहां पहले से मौजूद कुछ असामाजिक तत्वों ने कांवड़ियों और महिला श्रद्धालुओं पर अभद्र टिप्पणियां की.
कांवड़ियों ने इसका कड़ा विरोध किया, तो असामाजिक तत्वों ने उनके साथ गाली-गलौज करते हुए धक्का-मुक्की की और मारपीट पर उतारू हो गए. घटना के तुरंत बाद कांवड़ियों ने मौके पर ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ तत्काल दक्षिण दरवाजा पहुंचे. उन्होंने उग्र हो रहे कांवड़ियों को सुरक्षा का आश्वासन देकर शांत कराया और उन्हें गंतव्य के लिए रवाना किया.
हिंदूवादी नेता अखिलेश सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में आस्था का महापर्व कांवड़ मेला चल रहा है. बस्ती में भी हर घर और गली से लोग कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं. दक्षिण दरवाजा के पास जिस प्रकार जिहादी मानसिकता के लोगों ने कांवड़ियों और महिलाओं पर टिप्पणी की, वह बेहद चिंताजनक है. यह क्षेत्र का सौहार्द बिगाड़ने की साजिश है. योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऐसी अराजकता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
डीएसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुरानी बस्ती पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि संदिग्धों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है. क्षेत्र में शांति व्यवस्था पूरी तरह कायम है और कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जा रहा है. कानून व्यवस्था हाथ में लेने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.
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