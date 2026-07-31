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बस्ती में कांवड़ियों पर अभद्र टिप्पणी से बढ़ा तनाव, श्रद्धालुओं ने किया हंगामा, पुलिस ने दर्ज की FIR

बस्ती में कांवड़ियों का हंगामा. ( Photo Credit; ETV Bharat )