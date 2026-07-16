जामताड़ा में जच्चा-बच्चा की मौत पर भड़के परिजन, सदर अस्पताल में हंगामा, सिविल सर्जन का इलाज में लापरवाही से इनकार
जामताड़ा सदर अस्पताल में मां और नवजात की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया.
Published : July 16, 2026 at 6:00 PM IST
जामताड़ा: जिले के सदर अस्पताल में एक प्रसूता और नवजात बच्चे की मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों एवं गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया. परिजनों ने चिकित्सकों पर इलाज के दौरान लापरवाही का आरोप भी लगाया है.
परिजनों का हंगामा
जामताड़ा सदर अस्पताल से एक प्रसूता और उसके नवजात बच्चे को गंभीर स्थिति में रेफर करने के बाद रास्ते में ही जच्चा-बच्चा की मौत हो गई. घटना के बाद नवजात बच्चे और महिला के शव को लेकर जामताड़ा सदर अस्पताल में गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया. बाद में मौके पर पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों ने पहुंचकर स्थिति को संभाला और मामले को शांत कराया.
क्या है मामला?
दरअसल, जामताड़ा सदर थाना क्षेत्र के सरकार बांध के रहने वाले कन्हैया नाम के शख्स की पत्नी रीना देवी गर्भवती थी. उन्हें गुरुवार सुबह प्रसव पीड़ा होने पर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उनकी हालत नाजुक होने के बाद चिकित्सकों ने उन्हें रेफर कर दिया. बताया जाता है कि धनबाद ले जाते समय रास्ते में ही जच्चा-बच्चा दोनों की मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही परिजन एवं स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और सदर अस्पताल में जाकर जमकर हंगामा किया.
परिजनों ने लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप
परिजनों ने इस घटना को लेकर अस्पताल की व्यवस्था और इलाज में कोताही बरतने का आरोप लगाया है. परिजनों का कहना था कि उनका समय पर इलाज नहीं किया गया. नतीजा जब हालात बिगड़ गई, तब उसे रेफर कर दिया गया. परिजनों ने कहा कि इस दौरान एंबुलेंस भी उपलब्ध नहीं करवाया गया.
वहीं इस पूरे मामले पर सिविल सर्जन ने जानकारी देते बताया कि महिला की यह तीसरी डिलीवरी थी और उसका इलाज पहले से ही धनबाद में चल रहा था. 12 जुलाई को एडमिट करने को कहा गया था लेकिन वहां एडमिट नहीं किया गया और प्रसूता को सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका समुचित इलाज किया गया और गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे धनबाद के लिए रेफर किया गया लेकिन रास्ते में ही दोनों की मौत हो गई. जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया. सिविल सर्जन ने इलाज में किसी भी तरह की कोताही बरतने के आरोपों से इनकार किया है.
बहरहाल, इस घटना के बाद से लोगों में गुस्सा है और सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं, दूसरी ओर इस घटना को लेकर जांच की मांग भी की जा रही है.
ये भी पढ़ें- सरायकेला सदर अस्पताल में मरीज की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, लापरवाही का आरोप
देवघर में प्रसूता की मौत पर हंगामा, नर्स पर लापरवाही बरतने का आरोप, जांच समिति गठित