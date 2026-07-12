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सरायकेला सदर अस्पताल में मरीज की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, लापरवाही का आरोप

सरायकेला: जिला सदर अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद रविवार सुबह परिजनों ने जमकर हंगामा किया. जानकारी के अनुसार, कांदागोड़ा गांव निवासी गुरा पूर्ति की पत्नी शुरू पूर्ति को शनिवार रात करीब 8 बजे प्रसव पीड़ा होने पर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप

परिजनों का आरोप है कि भर्ती के समय महिला की स्थिति बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन रातभर उचित चिकित्सकीय देखभाल न मिलने के कारण उसकी और बच्चे की जान चली गई.

परिजन, ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और एसडीओ के बयान (Etv Bharat)

चिकित्सक के व्यवहार पर नाराजगी जताई

​मरीज के पति गुरा पूर्ति ने आरोप लगाया कि अस्पताल कर्मियों और डॉक्टरों ने समय पर ध्यान नहीं दिया, जिससे यह दुखद घटना घटी. परिजनों ने ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक के व्यवहार पर भी गंभीर नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि जब वे इस संबंध में जानकारी लेने पहुंचे, तो उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला.

महिला एनीमिया से पीड़ित थीः डॉक्टर रीमा

दूसरी ओर, ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर रीमा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि महिला जब अस्पताल पहुंची थी, तब वह गंभीर एनीमिया (रक्त की कमी) से पीड़ित थी और उसके शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर काफी कम था. डॉक्टर के मुताबिक, मरीज की स्थिति पहले से ही अत्यंत गंभीर थी और डॉक्टरों ने उसे बचाने का पूरा प्रयास किया. घटना के बाद अस्पताल परिसर में काफी देर तक तनाव की स्थिति बनी रही. स्थानीय प्रशासन इस मामले को लेकर पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है.