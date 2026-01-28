बेमेतरा नगर पालिका में कांग्रेस पार्षदों का हंगामा, सीएमओ पर मनमानी का आरोप, सामान्य सभा की बैठक का बहिष्कार
बेमेतरा नगर पालिका में कांग्रेस पार्षदों ने सीएमओ पर मनमानी का आरोप लगाते हुए सामान्य सभा का बहिष्कार किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 28, 2026 at 7:14 PM IST
बेमेतरा : बेमेतरा नगर पालिका इन दिनों विवादों में है जहां धारा 57 के तहत विशेष बैठक नहीं बुलाने के विरोध में कांग्रेसी पार्षदों ने सामान्य सभा की बैठक का बहिष्कार कर दिया है. कांग्रेस पार्षदों ने पालिका कार्यालय के बाहर सीएमओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है.
सीएमओ पर मनमानी का आरोप
इस संबंध में बेमेतरा नगर पालिका की पार्षद रश्मि मिश्रा ने कहा कि हमने दिसंबर महीने में ज्ञापन सौंपकर पर विशेष बैठक की मांग की थी,लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई.
हमने नगर पालिका का घेराव करके भी विशेष बैठक बुलाई जाने की मांग की थी. लेकिन सीएमओ ने दरकिनार कर दिया और बैठक को नहीं बुलाया. इसलिए आज हमने सामान्य सभा की बैठक का बहिष्कार किया है और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं- रश्मि मिश्रा, कांग्रेस पार्षद
वहीं सीएमओ ने विशेष बैठक को लेकर कहा कि ये अध्यक्ष का विशेषाधिकार था ना कि हमारा.
कांग्रेसी पार्षदों ने पूर्व में विशेष बैठक आहूत करने मांग की थी. जो अध्यक्ष महोदय का विशेष अधिकार था. आज राजू साहू पार्षद के अलावा सभी ने साइन किया है कांग्रेसी पार्षद बाहर क्यों बैठे है मुझे जानकारी नहीं है- नरेश शर्मा, सीएमओ
वहीं इस बारे में बेमेतरा नगर पालिका के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि आज सामान्य सभा की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें सभी पार्षद सभापति और कांग्रेस पार्षद मौजूद थे. अचानक किसी का फोन आया और उन लोग उठ के वहां से चले गए जिसके बाद की जानकारी मुझे नहीं है.
कांग्रेसी पार्षदों ने सीएमओ के खिलाफ खोला मोर्चा
गौतलतब है कि कांग्रेसी पार्षदों ने 2 दिसंबर को सीएमओ को ज्ञापन सौंपकर विशेष बैठक बुलाने और नगर विकास के कार्यों को संपादित करने के बारे में ज्ञापन सौंपा था जिसे दरकिनार कर दिया था. वहीं 28 जनवरी को अध्यक्ष विजय सिन्हा के निर्देशन में सामान्य सभा की बैठक आहूत की गई. जिसका कांग्रेस समर्थित कुछ पार्षदों ने बहिष्कार किया. कांग्रेस पार्षदों ने सीएमओ पर मनमानी करने और अध्यक्ष के इशारों पर कार्य करने का आरोप लगाकर जमकर नारेबाजी की.
