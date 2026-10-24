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मैं कमीशन नहीं लेती.. नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी के बयान पर भड़के भाजपा पार्षद, निगम परिषद की बैठक में हंगामा

भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक में हंगामा ( ETV Bharat )

भोपाल: राज्य सरकार की तरह अब भोपाल नगर निगम भी अपने रुके हुए कार्यों को गति देने के लिए बैंको से कर्ज लेने की तैयारी में है. इस संबंध में शनिवार को आयोजित नगर निगम की परिषद बैठक में भी प्रस्ताव लाया गया था, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया. हालांकि इस दौरान हंगामे की स्थिति भी बनी.

वहीं नगर निगम मुख्यालय के नए भवन के खाली हिस्से को किराए पर देने के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी आक्रामक हो गईं. निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो नेता प्रतिपक्ष बोलीं कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि शबिस्ता जकी कमीशन नहीं खाती.

भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक में हंगामा (ETV Bharat) कमीशन वाले शब्द पर घमासान, बैठक स्थगित बता दें कि प्रश्नकाल के बाद महापौर परिषद के सदस्य जगदीश यादव ने नए निगम मुख्यालय के सर्विस ब्लॉक और कैफेटेरिया को किराए पर देने का प्रस्ताव रखा. दरअसल पहले सर्विस ब्लॉक दो साल के लिए देने का निर्णय था, जिसे अब 10 साल और फिर 10 साल के नवीनीकरण के प्रस्ताव के साथ लाया गया है. यानी अधिकतम 20 साल तक किराए पर दिया जा सकेगा. नगर निगम परिषद बैठक को लेकर घमासान, कमिश्नर के पास पहुंचे कांग्रेस पार्षद इस प्रस्ताव को लेकर नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी के साथ ही कांग्रेस पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान और अजीजउद्दीन ने आपत्ति जताई. वहीं नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने एजेंडे को स्पष्ट नहीं बताते हुए वापस लौटाने की मांग की. लेकिन बहुमत के आधार पर इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया. इसी दौरान शबिस्ता ने कमीशन को लेकर बयान दिया, जिस पर सत्ता पक्ष के पार्षद आक्रोशित हो गए और इस शब्द को कार्रवाई से विलोपित करने की मांग की. हंगामा बढ़ता देख निगम अध्यक्ष ने बैठक 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी. भोपाल निगम परिषद की बैठक में हंगामा (ETV Bharat) सोन चिरैया को किराए पर देने का प्रस्ताव वापस बता दें कि सरोजनी नायडू गर्ल्स कालेज के पास सोन चिरैया हाकर्स कार्नर को किराए पर देने के प्रस्ताव पर अगस्त में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर आपत्ति आई थी. अब इस प्रस्ताव को फिर से नगर निगम परिषद में लाया गया था. नए प्रस्ताव के तहत एजेंसी को परिसर और आसपास 24 घंटे सीसीटीवी चालू रखने और सुरक्षा गार्ड तैनात करने होंगे. इसके अलावा 3 साल के किराए और अगले 3 साल के नवीनीकरण का प्रावधान था.