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भिवानी नगर परिषद कार्यालय में हंगामा, कलर्क पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप

वाइस चेयरपर्सन प्रतिनिधि का आरोपः वाइस चेयरपर्सन प्रतिनिधि संदीप का आरोप है कि "एक व्यक्ति पिछले करीब एक महीने से अपनी प्रॉपर्टी से जुड़े काम को लेकर उनके पास आ रहा था. कर्मचारी के पास आवेदन और एफिडेविट पहले ही पहुंच चुका था, लेकिन काम नहीं हुआ. संदीप ने कर्मचारियों पर पैसे लेकर काम करने के आरोप भी लगाए और कहा कि इस मामले को पहले आपसी स्तर पर सुलझाने का प्रयास किया गया था.

भिवानीः हरियाणा के भिवानी नगर परिषद कार्यालय में शुक्रवार को उस समय हंगामा हो गया, जब वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि और नगर परिषद के क्लर्क के बीच विवाद बढ़ गया. दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. विवाद इतना बढ़ा कि हाथापाई तक की बात सामने आई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची. घटना के बाद वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि संदीप और अन्य पार्षद सिटी थाना पहुंचे और मामले में कार्रवाई की मांग की. वहीं, नगर परिषद के क्लर्क अंकित को उपचार के लिए भिवानी के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया.

एक फाइल 200 रुपये लेने का आरोप: वहीं, वार्ड नंबर 29 के पार्षद सुदामा सिंह तंवर ने आरोप लगाया कि उन्होंने संबंधित कर्मचारी को कई बार फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठाया गया. उन्होंने एक फाइल निकालने के लिए 200 रुपये लेने का भी आरोप लगाया. पार्षद ने कहा कि उन्होंने कर्मचारियों से बिना पैसे के जनता के काम करने की बात कही थी.

30 हजार रुपये रिश्वत मांगने से किया इनकारः दूसरी ओर नगर परिषद के क्लर्क अंकित ने अपने ऊपर लगे रिश्वत के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है. अंकित ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि "प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए जरूरी वैध दस्तावेज और ट्रांसफर लेटर के बिना नियमों के विपरीत फाइल आगे नहीं बढ़ाई जा सकती." उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें टैक्स ब्रांच से बुलाकर वाइस चेयरमैन के पास ले जाया गया, जहां उनके साथ मारपीट की गई, दबाव बनाया गया और जान से मारने की धमकी दी गई. क्लर्क ने आकाश नामक व्यक्ति द्वारा लगाए गए 30 हजार रुपये रिश्वत मांगने के आरोपों को भी गलत बताया है और प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

घूस लेने का लगाया आरोपः वहीं, आकाश ने आरोप लगाया कि उन्होंने विकास नगर स्थित अपनी संपत्ति के ट्रांसफर के लिए 24 नवंबर 2025 को नगर परिषद में फाइल जमा करवाई थी. आकाश का दावा है कि काम के बदले उनसे पैसों की मांग की गई और कई चक्कर लगाने के बाद उन्होंने 30 हजार रुपये नकद दिए, लेकिन इसके बावजूद उनका काम नहीं हुआ. उन्होंने इस संबंध में नगर परिषद में शिकायत और हलफनामा देने की बात कही है.

क्या बोले नगर परिषद चेयरमैनः पूरे मामले पर नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने कहा कि "उनके संज्ञान में हाथापाई या थप्पड़ मारने जैसी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं आई है." उन्होंने बताया कि वह प्रेस वार्ता से कुछ ही मिनट पहले नगर परिषद पहुंचे थे और पूरे मामले की तथ्यात्मक जानकारी जुटाई जा रही है. यदि किसी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत दी जाती है तो निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने नगर परिषद को एक परिवार बताते हुए कहा कि "आपसी बातचीत से मामले को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा. हालांकि, जांच में अनुशासनहीनता या नगर परिषद की छवि खराब करने की बात सामने आती है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा."