ETV Bharat / state

इथेनॉल फैक्ट्री में मजदूर की मौत पर बवाल, गेट पर ग्रामीणों का धरना, 50 लाख मुआवजे पर अड़े परिजन

तालेड़ा में इथेनॉल फैक्ट्री में करंट से मजदूर की मौत को लेकर मुआवजे की मांग को लेकर फैक्ट्री गेट पर ग्रामीणों का धरना.

इथेनॉल फैक्ट्री में करंट से मजदूर की मौत
इथेनॉल फैक्ट्री में करंट से मजदूर की मौत (फोटो ईटीवी भारत बूंदी)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 6, 2026 at 7:54 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी : तालेड़ा क्षेत्र के सातेली स्थित इथेनॉल फैक्ट्री में करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत के बाद शनिवार रात को बवाल खड़ा हो गया. हादसे से आक्रोशित मृतक के परिजन, ग्रामीण और भीम आर्मी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में फैक्ट्री गेट पर पहुंच गए और धरना शुरू कर दिया. देखते ही देखते फैक्ट्री गेट पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई. प्रदर्शनकारियों ने फैक्ट्री प्रबंधन और पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारी मृतक मजदूर रमेश बैरवा की पत्नी को सरकारी नौकरी, आजीवन पेंशन और 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग कर रहे थे. देर रात तक पुलिस और फैक्ट्री प्रबंधन की प्रदर्शनकारियों से वार्ता का दौर चलता रहा, लेकिन मांगों पर सहमति नहीं बनने से वार्ता बेनतीजा रही.

तालेड़ा पुलिस उपाधीक्षक गंगा सहाय शर्मा ने बताया कि फैक्ट्री में मजदूर की मौत की घटना दोपहर के समय की बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई और आवश्यक कार्रवाई की. उन्होंने बताया कि अभी तक मृतक के परिजनों की ओर से पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है.

इसे भी पढ़ें: खेत में काम कर रहे दो युवक 11 KV लाइन की चपेट में आए, दोनों की मौत

परिजनों की ओर से शिकायत मिलने पर पुलिस नियमानुसार मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई करेगी. डीएसपी ने बताया कि घटना के बाद फैक्ट्री प्रबंधन और मृतक के परिजनों के बीच वार्ता हुई, लेकिन फिलहाल किसी प्रकार की सहमति नहीं बन पाई है. मृतक का शव कोटा स्थित एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और शिकायत मिलने के बाद मामले के सभी पहलुओं की जांच की जाएगी.

करंट की चपेट में आया मजदूर, मौके पर मौत : पूर्व सरपंच नाथूलाल बैरवा ने बताया कि रमेश बैरवा फैक्ट्री परिसर में काम कर रहा था. इसी दौरान पाइप में करंट आने से वह उसकी चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. हादसे के दौरान रमेश की पत्नी संतरा बाई के भी करंट लगा, हालांकि वह बच गई. हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.

प्रबंधन पर सूचना नहीं देने का आरोप : मृतक के ससुर रामलाल, काका छीतरलाल सहित अन्य परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि हादसे के बाद फैक्ट्री प्रबंधन ने उन्हें तत्काल घटना की सूचना नहीं दी. परिजनों के अनुसार, प्रबंधन अपने स्तर पर रमेश के शव को कोटा ले गया. वहीं परिवार को हादसे की जानकारी अन्य मजदूरों से करीब तीन घंटे बाद मिली. इसके बाद परिजन कोटा पहुंचे और मामले की जानकारी ली. परिजनों और ग्रामीणों ने पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराने तथा हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

इसे भी पढ़ें: चित्तौड़गढ़: हाईटेंशन तार टूटकर झोपड़ी पर गिरा, खेत पर सो रही सास-बहू की करंट से मौत

मांगें पूरी होने तक पोस्टमार्टम नहीं कराने पर अड़े : प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर सहमति नहीं बनती, तब तक मृतक के शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा. रमेश का शव कोटा अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है. परिजनों का कहना है कि पहले फैक्ट्री प्रबंधन के साथ मांगों को लेकर सहमति बने, इसके बाद ही पोस्टमार्टम को लेकर निर्णय लिया जाएगा. घटना की सूचना मिलते ही तालेड़ा थाना प्रभारी मुकेश यादव पुलिस जाप्ते के साथ फैक्ट्री परिसर पहुंचे. पुलिस ने आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों से समझाइश कर धरना समाप्त कराने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे. पुलिस और फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से प्रदर्शनकारियों के साथ देर रात तक बातचीत की गई, मगर किसी ठोस समाधान पर सहमति नहीं बन सकी. तालेड़ा थाना प्रभारी मुकेश यादव ने बताया कि आक्रोशित लोगों से समझाइश की जा रही है.

रात में टेंट लगाकर डाला डेरा : मांगों को लेकर प्रदर्शनकारियों ने फैक्ट्री गेट पर रात में ही टेंट लगा दिया और धरना शुरू कर दिया. बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन मौके पर डटे रहे. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मजदूर की मौत के बाद परिवार को उसके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता. जब तक मृतक के परिवार को उचित मुआवजा, नौकरी और पेंशन सहित अन्य मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं मिलता, धरना जारी रहेगा.

इसे भी पढ़ें: करंट से मौत के बाद परिजनों का अस्पताल में प्रदर्शन, 21 लाख की आर्थिक सहायता पर बनी सहमति

TAGGED:

मजदूर की मौत
VILLAGERS PROTEST
करंट से मौत
ETHANOL PLANT
LABORER DIES OF ELECTROCUTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.