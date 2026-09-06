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इथेनॉल फैक्ट्री में मजदूर की मौत पर बवाल, गेट पर ग्रामीणों का धरना, 50 लाख मुआवजे पर अड़े परिजन

इथेनॉल फैक्ट्री में करंट से मजदूर की मौत ( फोटो ईटीवी भारत बूंदी )