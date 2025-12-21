RSCIT एग्जाम सेंटर पर हंगामा, स्टूडेंट्स बोले-मारपीट कर फाड़े एडमिट कार्ड, प्रबंधन ने नकारे आरोप
आरएससीआईटी की परीक्षा में प्रवेश को लेकर हुए विवाद में विद्यार्थियों ने पुलिस में शिकायत दी है.
Published : December 21, 2025 at 2:14 PM IST
कोटा: शहर के दादाबाड़ी थाना इलाके में रविवार को मोदी कॉलेज में आरएससीआईटी की परीक्षा रविवार थी. इस परीक्षा में हंगामा होने का मामला सामने आया है. बच्चों ने तय समय पर परीक्षा में पहुंचने के बावजूद प्रवेश नहीं मिलने की शिकायत की है. इस पर प्रेम नगर निवासी अमन खरेडिया और विज्ञान नगर निवासी अनन्या विजय की शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है.
स्टूडेंट अनन्या विजय का कहना है कि 200 से ज्यादा विद्यार्थी एग्जाम देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इनमें से करीब तीन दर्जन विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया. तय समय 9:30 बजे तक प्रवेश था. हम सब समय से पहले पहुंच गए थे, लेकिन लाइन लंबी थी. सेंटर प्रबंधन ने 9:30 बजे तक ही विद्यार्थियों को जाने दिया, शेष को लाइन में ही छोड़ दिया. इन विद्यार्थियों ने एंट्री देने की बात कही, तब प्रबंधन ने उनके एडमिट कार्ड फाड़ दिए और बाहर निकाल दिया. स्टूडेंट अनन्या विजय का आरोप है कि जब इसका विरोध विद्यार्थियों ने जताया, तो उनसे मारपीट भी की गई.
पढ़ें: कोटा: CCRAS भर्ती परीक्षा में नकल पर हंगामा, पुलिस ने पकड़ी आंसर-की, 8 लोग हिरासत में
शिकायतकर्ता अनन्या का कहना है कि वह टाइम से परीक्षा केंद्र पर पहुंच गई थी, लेकिन स्टाफ ने बदतमीजी की. अन्य स्टाफ ने एडमिट कार्ड फाड़ दिए. इसके बाद पुलिस को मौके पर बुला लिया और हमें बाहर निकाल दिया गया. जबकि हमारी कोई गलती नहीं है. हम समय से पहुंचे थे, संस्थान के सीसीटीवी कैमरे की जांच कर देखा जा सकता है. परीक्षार्थियों का यह भी कहना है कि उन्हें जानबूझकर एग्जाम नहीं देने दिया गया और इसमें पूरा सेंटर प्रबंधन शामिल रहा.
पढ़ें: बूंदी: नवोदय विद्यालय में छात्रों का हंगामा, प्राचार्य को हटाने की मांग पर अड़े
इस पूरे मामले पर दादाबाड़ी थाना अधिकारी बलदेव राम का कहना है कि कुछ स्टूडेंट ने शिकायत दी थी. जिस पर जांच शरू कर दी है. मामले में बच्चों का कहना है कि वे समय पर आ गए थे, लेकिन प्रवेश नहीं दिया गया. जबकि प्रबंधन का कहना है कि बच्चे देरी से आए थे और दूसरे एग्जाम वाली लाइन में लग गए थे. इसलिए इन्हें बाहर निकाल दिया था.