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रुड़की के अस्पताल में सेना के जवान की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, लगाये गंभीर आरोप

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में देहरादून हाईवे पर हुए सड़क हादसे के बाद एक निजी अस्पताल में हालात तनावपूर्ण हो गए. दरअसल, एक रोडवेज बस की साइड लगने के बाद बाइक पर सवार सेना का जवान गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसके बाद घायल जवान को उपचार के लिए गौशाला के समीप एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया.

जानकारी के मुताबिक रुड़की निवासी (33 वर्षीय) धन प्रकाश जो वर्तमान में बंगाल बॉर्डर पर तैनात थे और दो दिन पहले ही छुट्टी पर अपने घर आए थे. वह किसी जरूरी काम से अपनी बाइक पर सवार होकर भगवानपुर जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में एक रोडवेज बस ने उन्हें साइड मार दी. जिसमें वह घायल हो गए. बताया गया है कि इस हादसे में धन प्रकाश के कूल्हे में गंभीर चोटें आई. हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई. जिसके बाद धन प्रकाश ने स्वयं ही परिजनों को घटना की जानकारी दी.

सूचना मिलते ही उनके परिजन मौके पर पहुंचे. परिजनों ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल जवान को उपचार के लिए रुड़की की गौशाला के पास जगन्नाथ अस्पताल पहुंचाया. जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. मौत की खबर मिलते ही परिजनों में आक्रोश फैल गया. मृतक के भाई गौतम ने आरोप लगाया कि धन प्रकाश के कूल्हे में फ्रैक्चर था. उन्हें हड्डी रोग विशेषज्ञ को दिखाने लाया गया था, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें गलत इंजेक्शन लगाया. जिसके कारण उनकी हालत बिगड़ गई. जिससे उनकी मौत हो गई. इसी आरोप को लेकर परिजनों और परिचितों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया. परिजनों ने डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.