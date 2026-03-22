ETV Bharat / state

रुड़की के अस्पताल में सेना के जवान की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, लगाये गंभीर आरोप

सेना जवान के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर्स पर गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगाया है. उन्होंने मामले में कार्रवाई की मांग की है.

ROORKEE ARMY SOLDIER ACCIDENT
रुड़की के अस्पताल में सेना के जवान की मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 22, 2026 at 8:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में देहरादून हाईवे पर हुए सड़क हादसे के बाद एक निजी अस्पताल में हालात तनावपूर्ण हो गए. दरअसल, एक रोडवेज बस की साइड लगने के बाद बाइक पर सवार सेना का जवान गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसके बाद घायल जवान को उपचार के लिए गौशाला के समीप एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया.

जानकारी के मुताबिक रुड़की निवासी (33 वर्षीय) धन प्रकाश जो वर्तमान में बंगाल बॉर्डर पर तैनात थे और दो दिन पहले ही छुट्टी पर अपने घर आए थे. वह किसी जरूरी काम से अपनी बाइक पर सवार होकर भगवानपुर जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में एक रोडवेज बस ने उन्हें साइड मार दी. जिसमें वह घायल हो गए. बताया गया है कि इस हादसे में धन प्रकाश के कूल्हे में गंभीर चोटें आई. हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई. जिसके बाद धन प्रकाश ने स्वयं ही परिजनों को घटना की जानकारी दी.

सूचना मिलते ही उनके परिजन मौके पर पहुंचे. परिजनों ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल जवान को उपचार के लिए रुड़की की गौशाला के पास जगन्नाथ अस्पताल पहुंचाया. जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. मौत की खबर मिलते ही परिजनों में आक्रोश फैल गया. मृतक के भाई गौतम ने आरोप लगाया कि धन प्रकाश के कूल्हे में फ्रैक्चर था. उन्हें हड्डी रोग विशेषज्ञ को दिखाने लाया गया था, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें गलत इंजेक्शन लगाया. जिसके कारण उनकी हालत बिगड़ गई. जिससे उनकी मौत हो गई. इसी आरोप को लेकर परिजनों और परिचितों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया. परिजनों ने डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

दलित नेता योगेश कुमार ने अस्पताल पर कारवाई के साथ-साथ उसे सील करने की मांग भी की. परिजन डॉक्टरों की भूमिका की जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. अस्पताल में देखते ही देखते भारी भीड़ जुट गई. जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई. मामले की सूचना मिलते ही गंगनहर कोतवाली प्रभारी मणिभूषण श्रीवास्तव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं. उन्होंने परिजनों को शांत कराने का प्रयास किया. साथ ही निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है. फिलहाल पुलिस ने किसी तरह स्थिति को काबू में कर लिया है. पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है.

पढे़ं- दादा की तेरहवीं पर खाई थी कसम, पोते ने मैनेजर को मारी गोली, सामने आई बड़ी वजह

पढे़ं- रुड़की में दहेज लोभियों ने गर्भवती पर ढाया जुल्म, गर्भपात का भी डाला दबाव, पति समेत 8 लोगों पर केस

TAGGED:

रुड़की में सेना जवान की मौत
रुड़की सेना जवान एक्सीडेंट
देहरादून हाईवे पर एक्सीडेंट
ROORKEE ARMY SOLDIER ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.