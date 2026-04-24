फर्रुखाबाद : मेडिकल स्टोर पर इंजेक्शन लगने के बाद महिला की मौत, परिजनों ने काटा बवाल
परिजनों का आरोप-महिला खांसी-जुकाम की दवा लेने गई थी, जहां डॉक्टर की सलाह का हवाला देकर इंजेक्शन लगा दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 8:51 PM IST
फर्रुखाबाद : फर्रुखाबाद के शहर कोतवाली क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर पर इंजेक्शन लगने के बाद महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया. परिजनों ने मेडिकल स्टोर संचालक पर गलत इंजेक्शन लगाने का गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है.
दरअसल, इंजेक्शन लगाने के बाद महिला की मौत का यह मामला बजरिया मोहल्ला का है. घटना को लेकर मृतका के परिजनों ने बताया कि मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के ग्राम नियामतपुर खेड़ा निवासी गीता (40) पत्नी कौशिकेंद्र पाल, खांसी-जुकाम की दवा लेने बजरिया स्थित मेडिकल स्टोर पर पहुंची थीं. आरोप है कि वहां मौजूद मेडिकल स्टोर मालिक के भाई जो खुद को बीएएमएस चिकित्सक बताता है, उसने डॉक्टर की सलाह का हवाला देकर महिला को इंजेक्शन लगा दिया. इंजेक्शन लगते ही महिला की हालत बिगड़ गई और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई.
घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया. सूचना मिलने पर थाना मऊदरवाजा पुलिस, फर्रुखाबाद शहर कोतवाली पुलिस और महिला पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने मेडिकल स्टोर के मालिक, कंपाउंडर समेत तीन लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस ने महिला के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि महिला की मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके.
पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. मृतका गीता के चार बच्चे हैं और पति खेती करके परिवार का भरण-पोषण करते हैं. महिला की मौत से परिवार में कोहराम मच गया. वहीं, सीओ अभय वर्मा ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है. सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है. जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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