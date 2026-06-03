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कोटपूतली: उप स्वास्थ्य केंद्र में हंगामा, पत्नी ने पति को दूसरी महिला के पकड़ा, हाथापाई तक पहुंची नौबत

उप स्वास्थ्य केंद्र में एक सेवानिवृत्त व्यक्ति और महिला स्वास्थ्य कर्मी के बीच कथित मुलाकात को लेकर पत्नी ने हंगामा कर दिया.

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 3, 2026 at 5:22 PM IST

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कोटपूतली-बहरोड़: जिले के नारोल गांव स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में उस समय हंगामा मच गया जब सीआरफीएफ से सेवानिवृत्त व्यक्ति की पत्नी और पुत्र द्वारा पीछा किए जाने के बाद स्वास्थ्य केंद्र के कमरे में पाए गए, जिसके बाद पत्नी ने हंगामा कर दिया और महिला स्वास्थ्यकर्मी के साथ मारपीट कर दी. पत्नी का आरोप है कि उनके पति लंबे समय से उनसे दूरी बनाए हुए थे और घर पर बातचीत भी नहीं करते थे. शक के आधार पर उन्होंने उनका पीछा किया और उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गईं, जहां वो एक कमरे में थे.

मौके पर पहुंचते ही महिला ने अपने पति को कमरे में देखा तो गुस्से में आ गईं. इसी दौरान उप स्वास्थ्य केंद्र की महिला स्वास्थ्य कर्मी के साथ उनकी तीखी बहस शुरू हो गई, जो बाद में हाथापाई तक पहुंच गई. घटना के दौरान स्वास्थ्य केंद्र परिसर में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां जमा हो गए. सूचना मिलते ही हरसौरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया.

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ग्रामीणों ने घटना पर नाराजगी जताई: हरसौरा थानाधिकारी जनमेजा राम ने बताया कि शांति भंग की आशंका में पुलिस ने सेवानिवृत्त व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है. महिला स्वास्थ्य कर्मी ने पुलिस को बताया कि वह अपनी ड्यूटी पर थी और घटना का कोई संबंध नहीं है. ग्रामीणों ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र जैसी संवेदनशील जगह पर ऐसी घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: थानाधिकारी ने बताया किपुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ शुरू कर दी है. फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद ही किसी भी पक्ष पर अंतिम कार्रवाई की जाएगी.

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पत्नी का शक में विवाद
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कोटपूचली में महिला की पिटाई
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