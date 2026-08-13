कोंडली पुल उद्घाटन पर भारी हंगामा, प्रदर्शनकारियों ने फूंका मंत्री प्रवेश वर्मा का पुतला, जानें क्या है पूरा विवाद
दिल्ली में कोंडली पुल के उद्घाटन को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) और भाजपा आमने-सामने आ गई हैं.
Published : August 13, 2026 at 2:21 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के कोंडली पुल के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब उद्घाटन स्थल के पास दर्जनों की संख्या में प्रदर्शनकारी पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा का पुतला लेकर पहुंच गए. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और प्रवेश वर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इसके बाद उन्होंने मंत्री प्रवेश वर्मा का पुतला भी फूंका.
वहीं, हाथों में पोस्टर और बैनर लिए प्रदर्शनकारी मंच की ओर बढ़ने का प्रयास करने लगे. हालांकि स्थिति को देखते हुए पुलिस टीम तुरंत हरकत में आई और बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की. बहरहाल मौके पर काफी देर तक नारेबाजी और हंगामे की स्थिति बनी रही.
प्रवेश वर्मा ने बताया AAP का प्रदर्शन
प्रदर्शन को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने इसे आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बताया. उन्होंने कोंडली से आप विधायक कुलदीप कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप विधायक सदन की कार्रवाई को चलने नहीं देते. सदन में बैठते ही शोर मचाया जाता है और चर्चा में भाग नहीं लिया जाता. जनता ने उन्हें कई बार चुना है, लेकिन वह जनता की आवाज सदन में नहीं उठाते और बेकार के मुद्दों पर पूरे सदन का समय बर्बाद करते हैं. उन्होंने कहा कि सदन में गृहमंत्री के बारे में भी अपशब्द कहे गए हैं. यह पूरा मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा जाएगा और संबंधित विधायक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
दलित समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन
वहीं, विधायक कुलदीप कुमार ने प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम मानने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि यह दलित समाज के लोगों का प्रदर्शन था. उनके मुताबिक, प्रवेश वर्मा ने दलित समाज का अपमान किया है, जिससे समाज के लोगों में रोष है.
छह महीने से तैयार था पुल, उद्घाटन में देरी का आरोप
कोंडली पुल के उद्घाटन को लेकर आप विधायक कुलदीप कुमार ने आरोप लगाया कि पुल करीब छह महीने पहले ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन जानबूझकर इसके उद्घाटन में देरी की गई. उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोग लंबे समय से पुल के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे.
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