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कोंडली पुल उद्घाटन पर भारी हंगामा, प्रदर्शनकारियों ने फूंका मंत्री प्रवेश वर्मा का पुतला, जानें क्या है पूरा विवाद

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के कोंडली पुल के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब उद्घाटन स्थल के पास दर्जनों की संख्या में प्रदर्शनकारी पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा का पुतला लेकर पहुंच गए. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और प्रवेश वर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इसके बाद उन्होंने मंत्री प्रवेश वर्मा का पुतला भी फूंका.

वहीं, हाथों में पोस्टर और बैनर लिए प्रदर्शनकारी मंच की ओर बढ़ने का प्रयास करने लगे. हालांकि स्थिति को देखते हुए पुलिस टीम तुरंत हरकत में आई और बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की. बहरहाल मौके पर काफी देर तक नारेबाजी और हंगामे की स्थिति बनी रही.

कोंडली पुल उद्घाटन पर भारी हंगामा (ETV Bharat)

प्रवेश वर्मा ने बताया AAP का प्रदर्शन

प्रदर्शन को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने इसे आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बताया. उन्होंने कोंडली से आप विधायक कुलदीप कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप विधायक सदन की कार्रवाई को चलने नहीं देते. सदन में बैठते ही शोर मचाया जाता है और चर्चा में भाग नहीं लिया जाता. जनता ने उन्हें कई बार चुना है, लेकिन वह जनता की आवाज सदन में नहीं उठाते और बेकार के मुद्दों पर पूरे सदन का समय बर्बाद करते हैं. उन्होंने कहा कि सदन में गृहमंत्री के बारे में भी अपशब्द कहे गए हैं. यह पूरा मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा जाएगा और संबंधित विधायक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.