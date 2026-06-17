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पहाड़ी दिहाड़ी कोरवा विवाद पर जशपुर कलेक्ट्रेट में हंगामा, आदिवासियों का जिला प्रशासन के खिलाफ धरना

जशपुर में पहाड़ी कोरवा समाज के लोगों ने कलेक्टर परिसर में हंगामा कर दिया. जानिए पूरी वजह क्या है ?

Pahari Korwa community in Jashpur
जशपुर में पहाड़ी कोरवा समुदाय (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 17, 2026 at 10:59 PM IST

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जशपुर: विशेष संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरवा के ऑनलाइन पंजीयन और पहचान की प्रक्रिया को लेकर जशपुर में बवाल हो गया. यह हंगामा जशपुर कलेक्टर परिसर में हुआ. अचानक जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे सैकड़ों कोरवा समाज के लोग एकजुट होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए. बड़ी संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट भवन की दूसरी मंजिल स्थित आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त कार्यालय के सामने धरना शुरू कर दिया . उन्होंने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की.

पहाड़ी कोरवा समाज के लोगों संग भेदभाव

धरने पर बैठे कोरवा समाज के लोगों का आरोप है कि आदिवासी विभाग द्वारा इन दिनों विशेष संरक्षित पहाड़ी कोरवा परिवारों का ऑनलाइन पंजीयन किया जा रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया में कई वास्तविक हितग्राहियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है. उनका कहना है कि जिन परिवारों का नाम वर्षों से पहाड़ी कोरवा समुदाय में शामिल किए जाने की मांग की जा रही है, उन्हें अब भी सूची से बाहर रखा जा रहा है.

जशपुर में पहाड़ी दिहाड़ी कोरवा विवाद (ETV BHARAT)

ऑनलाइन पंजीयन के दौरान उनसे मिसल बंदोबस्त सहित पहाड़ी कोरवा होने के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं. वर्ष 2002 में शासन द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में मेरा नाम शामिल है. उसके बावजूद आज तक हमें आधिकारिक सूची में दर्ज नहीं किया गया है. ऐसी स्थिति में वे आवश्यक दस्तावेज कहां से प्रस्तुत करें, यह स्वयं प्रशासन को बताना चाहिए-जगमेल राम, स्थानीय निवासी, पटिया गांव

Jashpur Collector Office
जशपुर कलेक्टर ऑफिस (ETV BHARAT)

पहाड़ी और दिहाड़ी कोरवा समुदाय के बीच कृत्रिम भेदभाव किया जा रहा है. जिन परिवारों को शासन पहाड़ी कोरवा के रूप में चिन्हित कर रहा है, उनसे उनके परिवारों का पीढ़ियों पुराना सामाजिक और पारिवारिक संबंध रहा है. दोनों समुदायों के बीच वैवाहिक रिश्ते भी स्थापित होते रहे हैं. ऐसे में प्रशासन आखिर किस आधार पर दोनों वर्गों को अलग-अलग मानकर भेदभाव कर रहा है, यह समझ से परे है- बिफनाथ, निवासी, पंडरसीली गांव

पहाड़ी कोरवा समाज ने क्या कहा ?

प्रदर्शनकारी कोरवा समाज के लोगों का कहना है कि वे लंबे समय से पहाड़ी और दिहाड़ी कोरवा के बीच किए जा रहे वर्गीकरण और भेदभाव को समाप्त करने की मांग उठाते आ रहे हैं. इसके लिए कई बार शासन और प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखी गई, लेकिन समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई. इससे समाज में लगातार असंतोष बढ़ रहा है. जब तक हमारी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता और पहाड़ी-दिहाड़ी कोरवा विवाद का समाधान नहीं किया जाता, तब तक वे सहायक आयुक्त कार्यालय के सामने से नहीं हटेंगे.

जशपुर जिला प्रशासन ने संभाला मोर्चा

स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया. समाचार लिखे जाने तक आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त संजय सिंह एवं जशपुर एसडीएम वीआर मस्के धरनारत लोगों से लगातार चर्चा कर समाधान निकालने की कोशिश में जुटे हुए थे.

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग संजय सिंह ने बताया कि वर्ष 2002 के सर्वेक्षण में छूट गए लोगों को सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर संभाग मुख्यालय भेज दिया गया है. उन्होंने कहा कि प्रस्ताव पर आवश्यक कार्रवाई होने के बाद पात्र लोगों को सूची में शामिल करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी.

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