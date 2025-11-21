जागेश्वर धाम में नवजात पितृत्व विवाद को लेकर हंगामा, आपस में भिड़ी सास-बहू, जमकर हुई कहासुनी
जागेश्ववर मंदिर में पितृत्व विवाद को लेकर हो रहे हंगामे से श्रद्धालु भी सकते में आ गए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 21, 2025 at 12:38 PM IST
अल्मोड़ा: जागेश्वर धाम के शांत और आस्था से भरे वातावरण में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक परिवार नवजात शिशु के पितृत्व का फैसला करवाने सीधे महा मृत्युंजय मंदिर जा पहुंचा. सामान्य दिनों में जहां भक्त भगवान शिव की उपासना और मन की शांति की तलाश में आते हैं, वहीं बुधवार को मंदिर परिसर एक पारिवारिक विवाद का केंद्र बन गया.
जानकारी के अनुसार, परिवार में लंबे समय से नवजात बच्चे के असली पिता को लेकर विवाद चल रहा था. सास ने बहू पर आरोप लगाया कि बच्चा उसके बेटे का नहीं बल्कि बहू के कथित प्रेमी का है. सास का दावा था कि उसने बहू को कई बार प्रेमी के साथ “आपत्तिजनक स्थिति” में देखा है. मामले की गंभीरता इस बात से भी बढ़ गई कि बहू का कथित प्रेमी भी परिवार के साथ मंदिर पहुंचा.
मंदिर में सत्य परीक्षण की परंपरा के अनुसार, महा मृत्युंजय भगवान के समक्ष जल पीकर अपने पक्ष की सच्चाई सिद्ध की जाती है. सास ने बिना झिझक जल पीने की सहमति दे दी, लेकिन बहू ने अंतिम क्षण में कदम पीछे खींच लिया. बहू का कहना था कि “अब सच केवल डीएनए टेस्ट ही बताएगा, मंदिर में जल पीने से नहीं”. बहू के इस रुख से सास भड़क उठी. इसके बाद दोनों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई.
देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मंदिर में मौजूद श्रद्धालु भी सकते में आ गए. आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हुआ. माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण बन गया. कुछ श्रद्धालुओं ने मामले को शांत कराने की कोशिश की, मगर बहस इतना उग्र हो गई कि पुजारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा. पुजारियों ने दोनों पक्षों को सख्ती से समझाते हुए मंदिर परिसर से बाहर भेजा. जिसके बाद स्थिति सामान्य हो सकी.
जागेश्वर धाम जैसे शांत और पवित्र स्थल पर पारिवारिक विवाद का यह नजारा श्रद्धालुओं के लिए अचंभित करने वाला था. दिनभर यह घटना चर्चाओं का विषय बनी रही. इधर वर्तमान में मंदिर के प्रबंधक का चार्ज संभाल रहीं तहसीलदार ने बताया कि इस संबंध में उनके पास कोई सूचना नहीं आई है.
