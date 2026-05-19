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धनबाद जेल में विचाराधीन कैदी की मौत पर अस्पताल में हंगामा, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

धनबाद जेल में एक विचाराधीन कैदी की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई. परिजनों ने इसे हत्या बताया है.

Prisoner Death in Dhanbad Jail
जांच करने पहुंची पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 19, 2026 at 8:52 PM IST

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धनबाद: मंडल कारा में बंद 27 वर्षीय विचाराधीन कैदी जीतन रजवार की संदिग्ध मौत के मामले में मंगलवार को SNMMCH अस्पताल में तनावपूर्ण माहौल रहा. परिजनों ने शव देखते ही जेल प्रशासन और मृतक के ससुराल पक्ष पर साजिश रचकर हत्या कराने का गंभीर आरोप लगाया.

मृतक के पिता महेश रजवार ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब दो बजे जेल प्रशासन की ओर से उनके बेटे की तबीयत खराब होने की सूचना मिली. उन्होंने कहा, “हमने अपने बेटे को पुलिस को सही-सलामत सौंपा था, लेकिन आज उसका शव मिला है.”

मजिस्ट्रेट, मृतक के पिता और मां का बयान (ETV Bharat)

परिजनों का आरोप है कि जीतन के साले मनोज रजवार (पुलिस विभाग में कार्यरत) ने जेल में पैसे देकर बेटे को पिटवाया और हत्या कराई. जीतन की मां मालो देवी ने भी साजिश की बात कही और निष्पक्ष जांच तथा दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की.

जेल प्रशासन का बयान- गिरते ही बिगड़ी तबीयत

धनबाद मंडल कारा के जेलर दिनेश वर्मा के अनुसार, जेल लाए जाने के दौरान ही जीतन की तबीयत बिगड़ गई थी और वह बेहोश होकर गिर पड़ा था. उसे तत्काल सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद वापस जेल भेज दिया गया.

सोमवार देर रात फिर हालत बिगड़ी तो अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई. जेल प्रशासन का कहना है कि मेडिकल जांच में जीतन में मिर्गी जैसी बीमारी के लक्षण मिले थे. मौत का असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा.

पत्नी हत्या के आरोप में 16 मई को हुई थी गिरफ्तारी

जीतन रजवार को 16 मई को अपनी पत्नी संजोती देवी की हत्या के आरोप में गोविंदपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था. संजोती का शव घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था, जिसके आधार पर उसके पिता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई. मृतक दंपति का एक चार वर्षीय बेटा भी है.

अस्पताल में हंगामा

पोस्टमार्टम के लिए शव अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में रखा गया था. जैसे ही परिजन पहुंचे, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया. सरायढेला थाना के सब इंस्पेक्टर एल.एन. महतो ने बड़े हंगामे की बात से इनकार किया और कहा कि परिजनों के हत्या के आरोप जांच का विषय हैं.

पोस्टमार्टम की निगरानी के लिए प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट रवि नाथ ठाकुर ने कहा कि वे केवल प्रक्रिया की निगरानी के लिए आए हैं और परिजनों के आरोपों पर टिप्पणी करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

मामले की जांच जारी है. परिजन उच्चस्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि जेल प्रशासन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहा है.

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