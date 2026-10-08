पथरी के ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत, इलाज में लापरवाही का आरोप लगा डॉक्टर से मारपीट
महिला के पति इकबाल ने कहा- उपचार के दौरान क्या हुआ और मरीज की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.
Published : October 8, 2026 at 9:27 AM IST
बीकानेर: रानी बाजार स्थित एक अस्पताल में बुधवार देर रात एक मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हो गया. आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में मौजूद एक डॉक्टर के साथ मारपीट कर दी. घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई. कर्मचारियों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया. सूचना पर कोटगेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और देर रात तक अस्पताल में मौजूद रही. परिजनों का आरोप है कि पथरी के ऑपरेशन के 2 दिन बाद ही मरीज की तबीयत बिगड़ने लगी. हालत में लगातार गिरावट के बाद बुधवार रात उसकी मौत हो गई. मौत की खबर मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया.फिलहाल पुलिस ने मामला शांत कराया है.
पुलिस को परिजनों ने दिया परिवाद: कोटगेट थानाधिकारी विक्रम तिवाड़ी ने बताया अस्पताल प्रबंधन अथवा संबंधित चिकित्सक ने पुलिस को अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है. मृतका के परिजनों की ओर से पुलिस को परिवाद दिया गया है. पुलिस मामले में प्राप्त शिकायत और घटनाक्रम के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी. फिलहाल मरीज की मौत का वास्तविक चिकित्सकीय कारण क्या रहा और उपचार के दौरान किसी तरह की चिकित्सकीय लापरवाही हुई थी या नहीं, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. मौत के कारणों को लेकर चिकित्सकीय रिकॉर्ड और अन्य तथ्यों की जांच महत्वपूर्ण होगी.
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हीमोग्लोबिन कम होने के बावजूद ऑपरेशन का आरोप: रुकसाना बानो के पति इकबाल ने अस्पताल प्रबंधन पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाया है. इकबाल ने कहा- रुकसाना बानो का हीमोग्लोबिन यानी खून का स्तर कम था, इसके बावजूद उसका ऑपरेशन कर दिया गया.ऑपरेशन के बाद मरीज की तबीयत में सुधार होने के बजाय हालत लगातार बिगड़ती चली गई और आखिरकार उसकी मौत हो गई. परिजनों ने पूरे मामले की जांच कराने की मांग की. उपचार के दौरान क्या हुआ और मरीज की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. मौत के वास्तविक कारण को स्पष्ट किए जाने की मांग की.
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पुलिस पहुंची मौके पर, स्थिति को किया नियंत्रित: हंगामे के दौरान कुछ परिजनों की अस्पताल में मौजूद डॉक्टर से कहासुनी हो गई. विवाद बढ़ने पर डॉक्टर के साथ मारपीट की गई. मौके पर मौजूद अस्पताल कर्मचारियों और अन्य लोगों ने बीच-बचाव कर स्थिति को नियंत्रित किया. घटना के बाद अस्पताल में कुछ समय के लिए तनावपूर्ण माहौल बना रहा. सूचना मिलने पर कोटगेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी ली. पुलिस ने अस्पताल परिसर में स्थिति को संभाला और मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ की.