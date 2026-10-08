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पथरी के ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत, इलाज में लापरवाही का आरोप लगा डॉक्टर से मारपीट

मरीज की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: रानी बाजार स्थित एक अस्पताल में बुधवार देर रात एक मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हो गया. आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में मौजूद एक डॉक्टर के साथ मारपीट कर दी. घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई. कर्मचारियों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया. सूचना पर कोटगेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और देर रात तक अस्पताल में मौजूद रही. परिजनों का आरोप है कि पथरी के ऑपरेशन के 2 दिन बाद ही मरीज की तबीयत बिगड़ने लगी. हालत में लगातार गिरावट के बाद बुधवार रात उसकी मौत हो गई. मौत की खबर मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया.फिलहाल पुलिस ने मामला शांत कराया है.