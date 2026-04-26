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स्टेज पर अचानक लड़खड़ाकर गिरा दूल्हा, दुल्हन का शादी से इंकार; हापुड़ में हुआ जमकर हंगामा

स्टेज पर अचानक लड़खड़ाकर गिरा दूल्हा, दुल्हन का शादी से इंकार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हापुड़: एक शादी समारोह में उस समय हड़कंप मच गया, जब स्टेज पर दूल्हे अचानक गिर पड़ा. दूल्हे को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहीं, दुल्हन पक्ष ने दूल्हे पर शराब पीने का आरोप लगाया और शादी से इंकार कर दिया. घटना नगर कोतवाली के बुलंदशहर रोड स्थित मैरिज लॉन की है.

बारात में दुल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच हंगामा बढ़ा तो सूचना पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची. किसी तरह से मामले को संभाला और दोनों पक्षों को शांत कराया गया. उधर, दूल्हे का इलाज अभी चल रहा है और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

सीओ नगर वरुण मिश्रा ने बताया कि स्टेज पर दूल्हे की तबीयत अचानक खराब होने के बाद दूल्हे को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है. दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोग एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. दोनों पक्षों में समझौते की वार्ता चल रही है. पूरे मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक, नगर कोतवाली क्षेत्र के बुलंदशहर रोड पर एक मैरिज होम में गाजियाबाद के विजय नगर निवासी मिंटू पुत्र महेंद्र सिंह की बारात शनिवार रात को पहुंची थी.