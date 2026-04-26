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स्टेज पर अचानक लड़खड़ाकर गिरा दूल्हा, दुल्हन का शादी से इंकार; हापुड़ में हुआ जमकर हंगामा

सीओ नगर वरुण मिश्रा ने बताया कि दूल्हे की तबीयत अचानक खराब होने के बाद दूल्हे को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है.

स्टेज पर अचानक लड़खड़ाकर गिरा दूल्हा, दुल्हन का शादी से इंकार.
स्टेज पर अचानक लड़खड़ाकर गिरा दूल्हा, दुल्हन का शादी से इंकार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 26, 2026 at 11:34 AM IST

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हापुड़: एक शादी समारोह में उस समय हड़कंप मच गया, जब स्टेज पर दूल्हे अचानक गिर पड़ा. दूल्हे को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहीं, दुल्हन पक्ष ने दूल्हे पर शराब पीने का आरोप लगाया और शादी से इंकार कर दिया. घटना नगर कोतवाली के बुलंदशहर रोड स्थित मैरिज लॉन की है.

बारात में दुल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच हंगामा बढ़ा तो सूचना पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची. किसी तरह से मामले को संभाला और दोनों पक्षों को शांत कराया गया. उधर, दूल्हे का इलाज अभी चल रहा है और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

सीओ नगर वरुण मिश्रा ने बताया कि स्टेज पर दूल्हे की तबीयत अचानक खराब होने के बाद दूल्हे को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है. दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोग एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. दोनों पक्षों में समझौते की वार्ता चल रही है. पूरे मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक, नगर कोतवाली क्षेत्र के बुलंदशहर रोड पर एक मैरिज होम में गाजियाबाद के विजय नगर निवासी मिंटू पुत्र महेंद्र सिंह की बारात शनिवार रात को पहुंची थी.

शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था और लोग शादी में डांस कर रहे थे. तभी अचानक स्टेज पर दूल्हे की तबीयत बिगड़ गई और दूल्हा स्टेज पर ही गिर गया. इसके बाद शादी समारोह में अफरातफरी मच गई.

सूचना पर पहुंची पुलिस और दूल्हे पक्ष के लोगों ने दूल्हे को अस्पताल में भर्ती कराया. वहीं दूसरी तरफ लड़की पक्ष के लोगों ने दूल्हे पर शराब पीने का आरोप लगाया और इसके साथ ही बीमारियों से ग्रस्त होने का भी आरोप लगाया है.

इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर हंगामा हुआ. पुलिस ने किसी तरह से दोनों पक्षों को समझाकर मामले को शांत कराया. दुल्हन ने शादी करने से इंकार कर दिया है. इसके बाद दोनों पक्षों में समझौते की बात चल रही है.

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