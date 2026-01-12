ETV Bharat / state

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में हंगामा, कुक ने छात्र को चाकू लेकर दौड़ाया

छात्र और कुक के बीच नाश्ते को लेकर विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ा की रसोइया चाकू लेकर युवक को मारने के लिए दौड़ा.

UPROAR AT CENTRAL UNIVERSITY
कुक ने छात्र को चाकू लेकर दौड़ाया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 12, 2026 at 8:39 PM IST

2 Min Read
बिलासपुर: गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय जीजीयू में छात्रों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. मामूली बात पर छात्रों और रसोई कर्मी के बीच विवाद की स्थिति बन गई. दरअसल, जीजीयू के तात्या भील बॉयज हॉस्टल के मेस में नाश्ता लेने गए बीटेक छात्र हर्ष अग्रवाल पर रसोइए द्वारा चाकू लेकर दौड़ाने की कोशिश का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि समय समाप्त होने के बाद नाश्ता मांगने को लेकर छात्र और मेस कर्मियों के बीच कहासुनी हुई जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में हंगामा

छात्रों का आरोप है कि मेस में काम करने वाले दीपेंद्र और दीपक केवट नाम के कुक ने छात्र के साथ मारपीट की और विरोध करने पर चाकू लेकर दौड़ाया. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. घटना के बाद छात्रों में आक्रोश फैल गया है. वहीं कोनी थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस ने मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की है.

विश्वविद्यालय परिसर में हुई इस घटना ने छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. एसएसपी पंकज कुमार पटेल ने कहा की गुरुघासीदास विश्वविद्यालय के छात्रावास मेस में चाकू लेकर दौड़ाने और मारपीट की गंभीर घटना को पुलिस ने तत्परता से लिया है. प्रार्थी हर्ष अग्रवाल (छात्र GGU) के द्वारा आज थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया है. इसपर कोनी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों दीपक केवट, पिता ठनक राम केवट, उम्र 21 वर्ष, करही थाना बिर्रा, जिला शक्ति छत्तीसगढ़ और दीपेंद्र केवट को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में उपयोग किए गए चाकू को जब्त कर लिया गया है. आरोपियों के विरुद्ध मारपीट की धाराओं के साथ आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है. दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है.

एएसपी, बिलासपुर, पंकज कुमार पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालय एवं सार्वजनिक स्थलों पर शांति भंग करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी. कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

संपादक की पसंद

