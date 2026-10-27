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पूर्वी दिल्ली के SDM कार्यालय में बवाल, तहसीलदार के साथ मारपीट के बाद कामकाज ठप, DM ईस्ट को सौंपा ज्ञापन

तहसीलदार के साथ मारपीट के खिलाफ प्रदर्शन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में तहसीलदार के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. पड़पड़गंज के तहसीलदार मनोज कुमार के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद राजस्व विभाग के अधिकारियों में नाराजगी है. मामले में लक्ष्मी नगर थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है. घटना के विरोध में दिल्ली के सभी तहसीलदारों ने कामकाज ठप कर विरोध जताया और डीएम ईस्ट को ज्ञापन सौंपा.

तहसीलदारों ने नारेबाजी करते हुए घटना पर नाराजगी जाहिर की. प्रदीप, प्रेसिडेंट का कहना है कि अधिकारियों के साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. तहसीलदारों ने साफ संदेश दिया कि सरकारी ड्यूटी निभा रहे अधिकारियों के साथ मारपीट और दबाव बनाने की घटनाएं स्वीकार नहीं की जा सकतीं.