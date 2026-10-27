पूर्वी दिल्ली के SDM कार्यालय में बवाल, तहसीलदार के साथ मारपीट के बाद कामकाज ठप, DM ईस्ट को सौंपा ज्ञापन
तहसीलदारों की मुख्य मांग है कि अधिकारियों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं चल सकता और मामले में उचित कार्रवाई होनी चाहिए.
Published : October 27, 2026 at 4:37 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में तहसीलदार के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. पड़पड़गंज के तहसीलदार मनोज कुमार के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद राजस्व विभाग के अधिकारियों में नाराजगी है. मामले में लक्ष्मी नगर थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है. घटना के विरोध में दिल्ली के सभी तहसीलदारों ने कामकाज ठप कर विरोध जताया और डीएम ईस्ट को ज्ञापन सौंपा.
तहसीलदारों ने नारेबाजी करते हुए घटना पर नाराजगी जाहिर की. प्रदीप, प्रेसिडेंट का कहना है कि अधिकारियों के साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. तहसीलदारों ने साफ संदेश दिया कि सरकारी ड्यूटी निभा रहे अधिकारियों के साथ मारपीट और दबाव बनाने की घटनाएं स्वीकार नहीं की जा सकतीं.
तहसीलदारों की दो टूक, ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं: विरोध प्रदर्शन के दौरान तहसीलदारों ने एकजुट होकर अपनी मांग रखी. मनोज, जर्नल सेक्ट्री का कहना है कि किसी भी अधिकारी के साथ उसके कार्यालय में इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए. उन्होंने मामले में उचित कार्रवाई की मांग करते हुए डीएम ईस्ट को ज्ञापन सौंपा.
प्रमाणपत्र के आवेदन को लेकर शुरू हुआ था विवाद: इस मामले से जुड़े बयान में अमिताप , मेंबर ने बताया था कि विवाद सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट के एक आवेदन को खारिज किए जाने के बाद शुरू हुआ. उनके मुताबिक, आवेदन में दो बच्चों की जन्मतिथि के बीच चार महीने का अंतर दर्ज था और इसी आधार पर आवेदन को कारण बताते हुए खारिज किया गया था. भूपेंद्र ने अधिकारी के साथ मारपीट को आपराधिक घटना बताते हुए इसकी निंदा की थी.
अब इस घटना के विरोध में तहसीलदारों की एकजुटता और कामकाज ठप करने से मामला प्रशासनिक स्तर पर भी अहम हो गया है. तहसीलदारों की मुख्य मांग है कि अधिकारियों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं चल सकता और मामले में उचित कार्रवाई होनी चाहिए.
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