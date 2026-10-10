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बूंदी: देहलवालजी मेले में बवाल, ऑर्केस्ट्रा के दौरान पुलिस-युवाओं में विवाद, संयोजक बोले- बच्चों तक पर लाठी बरसाई

देहलवालजी मेले में हंगामा ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: नैनवां कस्बे में चल रहे प्रसिद्ध देहलवाल जी मेले में रात को ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम के दौरान हंगामा हो गया. ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में महिला कलाकारों की प्रस्तुति के बीच पुलिस और युवाओं के बीच विवाद हो गया. इसके बाद मेला आयोजकों को सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद करना पड़ा. मेला संयोजक ने पुलिस पर लोगों और छोटे बच्चों तक पर लाठियां बरसाने का आरोप लगाया, जबकि पुलिस ने लाठीचार्ज की बात को झूठा बताते हुए कहा कि कुछ युवा कुर्सियों पर चढ़कर हंगामा कर रहे थे. विवाद के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस उपाधीक्षक ओम प्रकाश और थानाधिकारी ने लोगों को समझाकर मामला शांत करवाया.