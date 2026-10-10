बूंदी: देहलवालजी मेले में बवाल, ऑर्केस्ट्रा के दौरान पुलिस-युवाओं में विवाद, संयोजक बोले- बच्चों तक पर लाठी बरसाई
विवाद के बाद एसपी को शिकायत की गई. एसपी ने संबंधित पुलिस कर्मी को वहां से हटाने का आदेश दिया.
Published : October 10, 2026 at 8:03 AM IST
बूंदी: नैनवां कस्बे में चल रहे प्रसिद्ध देहलवाल जी मेले में रात को ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम के दौरान हंगामा हो गया. ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में महिला कलाकारों की प्रस्तुति के बीच पुलिस और युवाओं के बीच विवाद हो गया. इसके बाद मेला आयोजकों को सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद करना पड़ा. मेला संयोजक ने पुलिस पर लोगों और छोटे बच्चों तक पर लाठियां बरसाने का आरोप लगाया, जबकि पुलिस ने लाठीचार्ज की बात को झूठा बताते हुए कहा कि कुछ युवा कुर्सियों पर चढ़कर हंगामा कर रहे थे. विवाद के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस उपाधीक्षक ओम प्रकाश और थानाधिकारी ने लोगों को समझाकर मामला शांत करवाया.
नैनवां थाना प्रभारी हेमराज मीणा ने बताया कि मेले के मंच पर ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम चल रहा था. महिला कलाकार प्रस्तुति दे रही थीं. इसी दौरान कुछ युवा कुर्सियों पर चढ़कर नाचने लगे. मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने युवाओं को कुर्सियों पर चढ़ने के बजाय नीचे बैठकर शांतिपूर्वक कार्यक्रम देखने की हिदायत दी. इसी बात को लेकर कुछ युवा पुलिसकर्मियों से नाराज हो गए और विवाद की स्थिति बन गई. पुलिस की समझाइश के बाद कुछ देर में आक्रोशित लोगों को शांत करवा दिया गया था. वहीं, कुछ युवाओं का आरोप था कि वे आराम से कार्यक्रम देख रहे थे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उन्हें जबरन पीछे धकेलना शुरू कर दिया. युवाओं ने एक आरएसी कांस्टेबल पर मारपीट करने का आरोप लगाया. विवाद बढ़ने पर आयोजकों ने कार्यक्रम बंद करवा दिया.
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मेला संयोजक का आरोप - बच्चों तक पर बरसाईं लाठियां: मेला संयोजक दीपक चोपड़ा ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि कार्यक्रम के दौरान लोग शांति से सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद ले रहे थे. इसी बीच एक आरएसी कांस्टेबल ने बेवजह लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया. चोपड़ा ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने छोटे-छोटे बच्चों तक पर लाठियां बरसाईं, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में आक्रोश फैल गया. इसके बाद लोगों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया. उनका कहना था कि मेले में परिवारों और बच्चों सहित बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम देखने पहुंचे थे. ऐसे में पुलिस की कथित कार्रवाई से माहौल बिगड़ गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम रोकना पड़ा.
डीएसपी के सामने जताया विरोध: हंगामे की सूचना पर नैनवां डीएसपी ओमप्रकाश और थाना प्रभारी हेमराज मीणा मौके पर पहुंचे. लोगों ने दोनों अधिकारियों के सामने अपनी नाराजगी जताई और संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. डीएसपी की ओर से संबंधित पुलिसकर्मी के विरुद्ध कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ.
एसपी से शिकायत के बाद कांस्टेबल को हटाया: मेला संयोजक सहित समिति की ओर से बूंदी एसपी अवनीश कुमार शर्मा को घटना की शिकायत दी गई. इसके बाद संबंधित आरएसी कांस्टेबल को नैनवां से हटा दिया गया. हालांकि, पुलिस ने लाठीचार्ज के आरोपों को खारिज करते हुए विवाद की वजह युवाओं का कुर्सियों पर चढ़कर हंगामा करना बताया है.
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