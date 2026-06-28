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अलीगढ़ में कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, नेताओं में चले लात-घूंसे, बेल्ट और जूते-चप्पल

अलीगढ़ : रेलवे रोड स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय में रविवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस उस समय हंगामे में बदल गई, जब पार्टी के दो नेताओं के बीच शुरू हुई कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई. प्रेस वार्ता के दौरान मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामने जमकर लात-घूंसे, बेल्ट, जूते-चप्पल चले. एक दूसरे को जमकर गालियां दीं. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक बंसल भी मौजूद थे. प्रेस वार्ता चल ही रही थी, इसी दौरान किसी बात को लेकर आलोक गौड़ और शाहिद गुड्डू के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. कार्यालय का माहौल पूरी तरह अराजक हो गया. एक-दूसरे पर लात-घूंसे बरसाए गए, बेल्ट और जूते-चप्पल तक चलने लगे.