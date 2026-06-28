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अलीगढ़ में कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, नेताओं में चले लात-घूंसे, बेल्ट और जूते-चप्पल

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आलोक गौड़ और शाहिद गुड्डू के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए.

नेताओं में जमकर लात-घूंसे.
नेताओं में जमकर लात-घूंसे. (Photo Credit; Viral)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 7:15 PM IST

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अलीगढ़ : रेलवे रोड स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय में रविवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस उस समय हंगामे में बदल गई, जब पार्टी के दो नेताओं के बीच शुरू हुई कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई. प्रेस वार्ता के दौरान मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामने जमकर लात-घूंसे, बेल्ट, जूते-चप्पल चले. एक दूसरे को जमकर गालियां दीं. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक बंसल भी मौजूद थे. प्रेस वार्ता चल ही रही थी, इसी दौरान किसी बात को लेकर आलोक गौड़ और शाहिद गुड्डू के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. कार्यालय का माहौल पूरी तरह अराजक हो गया. एक-दूसरे पर लात-घूंसे बरसाए गए, बेल्ट और जूते-चप्पल तक चलने लगे.

नेताओं में चले लात-घूंसे.
नेताओं में चले लात-घूंसे. (Photo Credit; Viral)

घटना के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता विवेक बंसल बीच-बचाव करते नजर आए. उन्होंने अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं की मदद से विवाद को शांत कराने का प्रयास किया. काफी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को अलग किया जा सका और स्थिति पर काबू पाया गया.

एक-दूसरे पर जूते-चप्पल फेंके.
एक-दूसरे पर जूते-चप्पल फेंके. (Photo Credit; Viral)

फिलहाल, घटना को लेकर कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. यह भी स्पष्ट नहीं हो सका है कि विवाद की शुरुआत किस मुद्दे पर हुई. वहीं, पुलिस में किसी पक्ष की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है या नहीं, इसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

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