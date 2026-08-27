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भिवानी में कांग्रेस की बैठक में हंगामा, प्रभारी संजय दत्त के सामने भिड़े कार्यकर्ता, एक-दूसरे पर जमकर लगाए आरोप

हरियाणा के भिवानी में कांग्रेस की बैठक में हंगामा हो गया और प्रभारी संजय दत्त के सामने ही कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए.

Uproar at Congress meeting in Bhiwani Haryana party workers clash in the presence of incharge Sanjay Dutt
भिवानी में कांग्रेस की बैठक में हंगामा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 27, 2026 at 10:47 PM IST

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Updated : August 27, 2026 at 10:58 PM IST

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भिवानी : हरियाणा की भिवानी में कांग्रेस के प्रभारी संजय दत्त कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए आए थे. मन में विचार तो था कि कार्यकताओं को कुछ गुर देकर जाएंगे ताकि पार्टी में मजबूती हो सके, लेकिन जब भिवानी के तिलक भवन पहुंचे तो सारी बैठक ही हंगामेदार हो गई. कार्यकर्ता एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने लगे. प्रभारी संजय दत्त भी सही से अपना संदेश कार्यकर्ता को नहीं दे पाए. विधायक राजबीर फ़रटिया ने भी खूब हंगामा किया कि जब वे चुनाव लड़ रहे थे तो कुछ कार्यकर्ताओं ने साथ नहीं दिया. हंगामेदार बैठक के बाद प्रभारी संजय दत्त अपनी रिपोर्ट लेकर तिलक भवन से रवाना हो गए.

कांग्रेस की बैठक में हंगामा : कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी संजय दत्त भिवानी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे थे. कांग्रेस कार्यकर्ता एक साथ हो और हंगामा ना हो ऐसा हो नहीं सकता और ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ जब कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में लड़ने लगे हो. मीटिंग शुरू हुई और हंगामा भी. विधायक राजबीर फरटिया तिलक भवन में मीटिंग में थे तब ही कांग्रेस के एक कार्यकर्ता देवेंद्र श्योरान बोलने लगे तो उन्होंने उन्हें रोक दिया और जोर जोर से प्रभारी के सामने बोलने लगे कि चुनाव में इन्होंने पार्टी का साथ नहीं दिया. ये लोग पार्टी विरोधी नीतियों में थे.

भिवानी में कांग्रेस की बैठक में हंगामा (ETV Bharat)

लगाते रहे चुनाव में हार का दोष : इस पर देवेन्द्र श्योरान भी विधायक के खिलाफ बोलने लगे और मामला बढ़ गया. प्रभारी ने शांत करवाने का प्रयास किया लेकिन कोई शांत नहीं हुआ बल्कि एक दूसरे पर लांछन लगाने लगे. जितनी देर बैठक हुई हंगामा होता रहा. फिर बवानीखेड़ा का मामला भी उठा. बताया जा रहा है कि रामकिशन फ़ौजी ने भी पार्टी की इस बैठक में सवाल उठाये कि उनकी टिकट काट कर बाहरी व्यक्ति को दे दी गई. वहीं प्रदीप नरवाल जिन्हें बाहरी कहा जा रहा था, वे भी कार्यकर्ताओं के साथ हंगामा करने लगे. बाद में प्रभारी ने मामले को शांत करवाने की कोशिश की लेकिन मामला शांत नहीं हुआ और प्रभारी को ही हंगामेदार बैठक के बाद लौटना पड़ा.

Last Updated : August 27, 2026 at 10:58 PM IST

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