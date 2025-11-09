ETV Bharat / state

धमतरी में चंगाई सभा पर हंगामा, हिंदू मंच ने लगाया अवैध धर्मांतरण का आरोप

धमतरी में कथित अवैध धर्मांतरण के शक में हिंदू मच के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है.

Conversion In Dhamtari
धमतरी में अवैध धर्मांतरण का आरोप (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 9, 2025 at 8:42 PM IST

2 Min Read
धमतरी: छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर हंगामा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. रविवार को शहर के एक पॉश कॉलोनी में लोगों ने चंगाई सभा के जरिए धर्मांतरण का आरोप लगाया और कॉलोनी के अंदर जमकर नारेबाजी की. हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यहां चंगाई सभा की आड़ में अवैध तरीके से धर्मांतरण कराया जा रहा है. हिंदू जागरण मंच ने लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है.

हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा: धमतरी के वंदना विहार इलाके में यह हंगामा हुआ है. हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता प्रतीक सोनी ने कहा कि इस कॉलोनी के मकान से हर रविवार को इसी तरह की सभा की जाती है. देर रात तक तेज आवाज में प्रार्थन की जाती है. इससे आस पास के लोगों को परेशानी होती है. हमने अपना विरोध दर्ज करवाया है. इस बाबत हमने लिखित आवेदन देकर धर्मांतरण करवाने वालों के खिलाफ एक्शन की मांग की है.

धमतरी में धर्मांतरण पर बवाल (ETV BHARAT)

यहां प्रार्थना सभा के आड़ में धर्मांतरण किया जाता है. इसलिए हमने पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को इसकी शिकायत की है- चित्रेश साहू, सदस्य, हिन्दू जागरण मंच

धमतरी जिला प्रशासन ने क्या कहा ?: मौके पर कोतवाली पुलिस और तहसीलदार के साथ जिला प्रशासन की टीम पहुंची. लोगो को शांत करवाया गया. जिला प्रशासन ने शिकायत पर जांच की बात कही है. तहसीलदार विवेक चन्द्राकर ने कहा है कि हमें लोगों की शिकायत मिली है. इसमें जैसा भी संभव होगा हम जांच करेंगे. जांच के बाद हम इस केस में कुछ और कह सकते हैं. अब देखना होगा कि जांच के बाद इस पूरे मामले में क्या खुलासा होता है और क्या कार्रवाई होती है.

सुकमा में बाइबिल पढ़ने पर नक्सलियों ने ग्रामीणों से की मारपीट, 14 परिवार भटकने को मजबूर

कथित धर्मांतरण के आरोप में बालको में हंगामा, पादरी को थप्पड़ मारने का आरोप, दोनों पक्ष भिड़े

हाईकोर्ट ने कहा- गांवों में पादरियों और धर्मांतरित ईसाइयों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले होर्डिंग्स असंवैधानिक नहीं

