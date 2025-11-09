ETV Bharat / state

धमतरी में चंगाई सभा पर हंगामा, हिंदू मंच ने लगाया अवैध धर्मांतरण का आरोप

धमतरी: छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर हंगामा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. रविवार को शहर के एक पॉश कॉलोनी में लोगों ने चंगाई सभा के जरिए धर्मांतरण का आरोप लगाया और कॉलोनी के अंदर जमकर नारेबाजी की. हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यहां चंगाई सभा की आड़ में अवैध तरीके से धर्मांतरण कराया जा रहा है. हिंदू जागरण मंच ने लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है.

हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा: धमतरी के वंदना विहार इलाके में यह हंगामा हुआ है. हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता प्रतीक सोनी ने कहा कि इस कॉलोनी के मकान से हर रविवार को इसी तरह की सभा की जाती है. देर रात तक तेज आवाज में प्रार्थन की जाती है. इससे आस पास के लोगों को परेशानी होती है. हमने अपना विरोध दर्ज करवाया है. इस बाबत हमने लिखित आवेदन देकर धर्मांतरण करवाने वालों के खिलाफ एक्शन की मांग की है.