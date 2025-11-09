धमतरी में चंगाई सभा पर हंगामा, हिंदू मंच ने लगाया अवैध धर्मांतरण का आरोप
धमतरी में कथित अवैध धर्मांतरण के शक में हिंदू मच के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 9, 2025 at 8:42 PM IST
धमतरी: छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर हंगामा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. रविवार को शहर के एक पॉश कॉलोनी में लोगों ने चंगाई सभा के जरिए धर्मांतरण का आरोप लगाया और कॉलोनी के अंदर जमकर नारेबाजी की. हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यहां चंगाई सभा की आड़ में अवैध तरीके से धर्मांतरण कराया जा रहा है. हिंदू जागरण मंच ने लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है.
हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा: धमतरी के वंदना विहार इलाके में यह हंगामा हुआ है. हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता प्रतीक सोनी ने कहा कि इस कॉलोनी के मकान से हर रविवार को इसी तरह की सभा की जाती है. देर रात तक तेज आवाज में प्रार्थन की जाती है. इससे आस पास के लोगों को परेशानी होती है. हमने अपना विरोध दर्ज करवाया है. इस बाबत हमने लिखित आवेदन देकर धर्मांतरण करवाने वालों के खिलाफ एक्शन की मांग की है.
यहां प्रार्थना सभा के आड़ में धर्मांतरण किया जाता है. इसलिए हमने पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को इसकी शिकायत की है- चित्रेश साहू, सदस्य, हिन्दू जागरण मंच
धमतरी जिला प्रशासन ने क्या कहा ?: मौके पर कोतवाली पुलिस और तहसीलदार के साथ जिला प्रशासन की टीम पहुंची. लोगो को शांत करवाया गया. जिला प्रशासन ने शिकायत पर जांच की बात कही है. तहसीलदार विवेक चन्द्राकर ने कहा है कि हमें लोगों की शिकायत मिली है. इसमें जैसा भी संभव होगा हम जांच करेंगे. जांच के बाद हम इस केस में कुछ और कह सकते हैं. अब देखना होगा कि जांच के बाद इस पूरे मामले में क्या खुलासा होता है और क्या कार्रवाई होती है.