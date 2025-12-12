ETV Bharat / state

बूंदी जिला अस्पताल में नवजात की मौत के बाद हंगामा, डॉक्टर भी भड़के, कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी

13 दिनों में तीसरी घटना: बूंदी में पिछले 13 दिनों में तीसरी बार जिला अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगे हैं. जनाना अस्पताल में गत 30 नवंबर को भर्ती एक शिशु की अंगुली काटे जाने की घटना, 7 दिसंबर को गर्भवती महिला इंद्रा कंवर की संदिग्ध मौत और आज नवजात बच्ची की मौत हुई है. घटना के बाद कांग्रेस पार्षद प्रेम प्रकाश एवरग्रीन और पार्षद प्रतिनिधि बनवारी पंवार भी मौके पर पहुंचे और अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए. परिजनों ने नवजात की मौत की पारदर्शी जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की. प्रशासन ने तीन सदस्यीय चिकित्सकीय बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद परिजन शांत हुए.

बूंदी: जिला अस्पताल में महज तीन दिन की मासूम नवजात बच्ची की मौत ने शुक्रवार को पूरे परिसर का माहौल गर्मा दिया. परिजनों ने जनाना अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया. परिजनों का आरोप है कि बच्ची की हालत बिगड़ने पर समय रहते उचित उपचार नहीं मिला, जिससे उसने दम तोड़ दिया. मामले की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस पहुंची और आक्रोशित परिजनों से समझाइश की.

लगातार आरोपों से डॉक्टर भी भड़के: लगातार आरोपों से अस्पताल चिकित्सकों में भी आक्रोश भड़क उठा. चिकित्सकों ने कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी और बाहर एकत्रित हो गए. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. लक्ष्मीनारायण मीणा ने कहा चिकित्सक पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज निभा रहे हैं. हर घटना में डॉक्टरों को कटघरे में खड़ा करना ठीक नहीं है. ऐसे माहौल में मरीजों का इलाज कैसे कर पाएंगे? वहीं डिप्टी कंट्रोलर डॉ. गोविंद गुप्ता ने कहा कि रोज-रोज आरोपों के बीच काम करना बेहद मुश्किल हो गया है. उन्होंने बताया कि चिकित्सकों ने सामूहिक निर्णय लिया है कि जिला कलेक्टर और एसपी से मिलकर अस्पताल परिसर में धरना-प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की जाएगी.

गार्ड के मोबाइल तोड़ने से भड़का मामला: जानकारी के अनुसार बच्ची की मौत के बाद परिजन उसे लेकर गाड़ी में बैठकर अस्पताल से निकल ही रहे थे. इसी बीच परिजन चिकित्सक से बातचीत कर रहे थे. तभी रिश्तेदार युवक मोबाइल से वीडियो बना रहा था. इसी बीच वहां मौजूद महिला गार्ड ने युवक से मोबाइल छिन कर दीवार पर जोर दे दे मारा. जिससे मोबाइल टूट गया. गार्ड की इस हरकत से परिजनों में रोष व्याप्त हो गया. उसके बाद परिजन नाराज होकर अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ लक्ष्मीनारायण मीणा ने महिला गार्ड को हटाने के निर्देश दिए हैं. कोतवाली थाना प्रभारी रमेश आर्य ने बताया कि मामले में किसी की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है. परिजनों की मांग पर बच्ची के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है.