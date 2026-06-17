भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के कार्यक्रम में हंगामा; बलिया पुलिस को भांजनी पड़ीं लाठियां
कार्यक्रम की शुरुआत रात लगभग 10 बजे हुई. देर रात कार्यक्रम के दौरान मंच के पास भारी भीड़ इकट्ठा हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 10:41 AM IST|
Updated : June 17, 2026 at 10:49 AM IST
बलिया: BJP MLC और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह मंगलवार की रात बलिया के एक कार्यक्रम में पहुंचे. नगरा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान युवाओं की भीड़ बेकाबू हो गई. पुलिस को लाठीचार्ज करके हालात को कंट्रोल करना पड़ा. इस दौरान कई लोगों को चोटें भी आई हैं.
जानकारी के मुताबिक, नगरा थाना क्षेत्र के नगरा ब्लॉक में आयोजित बर्थडे कार्यक्रम के दौरान हंगामा हुआ. यह कार्यक्रम नगरा ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनिल सिंह के रिश्तेदार और विवादित कारोबारी विनय सिंह के बेटे श्रेयश के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रखा गया था.
कार्यक्रम में भोजपुरी के सुपरस्टार गायक पवन सिंह के साथ ही गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी शामिल हुए. कार्यक्रम की शुरुआत रात लगभग 10 बजे हुई. देर रात कार्यक्रम के दौरान मंच के पास भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिस पर नियंत्रण पाने में पुलिस को दिक्कत होने लगी.
स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने भीड़ को मंच से हटाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया, जिससे अफरा-तफरी मच गई और कई लोग घायल हो गए. सुरक्षा के लिए लगाया गया बैरिकेडिंग भी भीड़ की वजह से टूट गया. काफी देर तक हंगामे के बाद म्यूजिक कार्यक्रम आगे बढ़ सका.
क्षेत्राधिकारी रसड़ा आलोक जायसवाल ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान अचानक भीड़ मंच के पास पहुंचने लगी, जिससे कार्यक्रम में दिक्कत हो रही थी. सबको पुलिस ने पीछे कराया. मामले की जांच की जा रही है, जो भी फैक्ट सामने आएंगे, उसके अनुसार कार्रवाई होगी.
बताया जा रहा है कि विवादित व्यापारी विनय सिंह गोरखपुर में श्रेयश कंपनी के मालिक हैं. कई मामलों में उनका नाम विवादों में रहा है. हालांकि, बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी ने कार्यक्रम का ग्लैमर और बढ़ा दिया था.
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