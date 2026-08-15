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बहराइच नवोदय विद्यालय में बवाल: सड़क हादसे में छात्र की मौत के बाद भड़के सहपाठी

शिक्षिका पर गंभीर आरोप, TC के लिए शिक्षिका ने कई बार दौड़ाया!

बहराइच नवोदय विद्यालय में हंगामा क्यों?
बहराइच नवोदय विद्यालय में हंगामा क्यों? (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 12:51 PM IST

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Updated : August 15, 2026 at 2:03 PM IST

3 Min Read
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बहराइच: नवोदय विद्यालय में छात्रों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया. साथ छात्र की सड़क हादसे में मौत के बाद इन लोगों का गुस्सा भड़क गया. वे प्रदर्शन करने लगे. प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने स्कूल की शिक्षिका पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

सड़क हादसे में छात्र की मौत के बाद भड़के सहपाठी (Video Credit: ETV Bharat)

मौत के बाद बवाल: टीसी लेने आए छात्र की सड़क हादसे में मौत हो गई. जैसे ही इसकी सूचना साथी छात्रों को हुई तो उन्होंने स्कूल प्रशासन से अस्पताल ले जाने की बात कही. मगर छात्रों का आरोप है कि छात्र को सही समय पर इलाज और शिक्षिका द्वारा कई बार दौड़ाया गया. जिससे सड़क हादसे में मौत हो गई. नाराज छात्रों ने स्कूल गेट पर ताला लगाकर जमकर प्रदर्शन किया. जैसे ही इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को हुई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को शांत कराकर मामले में कार्यवाही का आश्वासन दिया है.

छात्रों का मेन विरोध ये था कि इनके बीच का एक स्टूडेंट सतीश राणा जिसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई दोपहर में, तो उसको सही टाइम पर मेडिकल कॉलेज में एंटरटेन नहीं किया गया और उसको फर्स्ट-ऐड मिल जाता तो हो सकता वो, मतलब ये इनका आरोप है. ​उसको रेफर कर दिया गया जिससे उनकी केजीएमसी में जाके डेथ हो गई है. दूसरा कोई जो टीचर हैं, अनीता जी, उन पर आरोप है कि उनके द्वारा उनको सही टाइम पर टीसी नहीं दिया गया जिससे वो बार-बार स्कूल में आ रहा था. - अमित कुमार, एडीएम

क्या है पूरा मामला: शहर के कोतवाली देहात इलाके में स्थित जवाहर नवोदय के 17 वर्षीय छात्र सतीश राणा पुत्र भीष्म कुमार राणा जो सिरसिया श्रावस्ती का रहने वाला है. वह इंटर की परीक्षा पास कर चुका था. वह अपने 15 वर्षीय भाई नितेश के साथ टीसी लेने आया हुआ था. छात्रों का आरोप है कि मृतक सतीश कई बार टीसी लेने आया मगर टीजीटी इंग्लिश टीचर अनीता वर्मा द्वारा इसपर हस्ताक्षर नहीं किया जा रहा था. आज भी वह आया हुआ. वापस घर जाते समय स्कूल के पास ही ट्रैक्टर ट्राली ने ठोकर मार दी. जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई. जैसे ही सड़क हादसे में साथी छात्र के घायल होने की सूचना अन्य छात्रों को हुई तो उन्होंने इसकी जानकारी प्रिंसिपल मोहम्मद रऊफ को दी. छात्रों का आरोप है कि जानकारी देने के बाद भी प्रिंसिपल द्वारा परिसर के बाहर जिम्मेदारी न लेने की बात कही.

पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया: घटना स्थल पर पहुंचे छात्रों ने पुलिस की मदद से सतीश को अस्पताल पहुंचाया जहां से हालत गंभीर होने डॉक्टरों ने सतीश को लखनऊ रेफर कर दिया. जहां पर उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. मौत की सूचना जैसे ही छात्रों को हुई तो उन्होंने स्कूल प्रशासन और टीचर अनीता वर्मा पर कार्यवाही की मांग को लेकर स्कूल के बाहर गेट में ताला लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया.

मृतक गरीब परिवार से था, इसीलिए प्रदर्शनकारी छात्रों ने मुआवजे की मांग की है. प्रशासन की तरफ से मदद का भरोसा मिला है. पुलिस ने जांच के बाद कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया. जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ. प्रोटेस्ट की वजह से काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा.

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Last Updated : August 15, 2026 at 2:03 PM IST

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