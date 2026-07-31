रेस्टोरेंट का बिल मांगने पर युवकों का हंगामा; बुलडोजर चलाने की धमकी, हिरासत में तीन आरोपी
पुलिस ने आरोपितों का मेडिकल कराया. जिनकी मेडिकल रिपोर्ट में शराब पीने की पुष्टि हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 11:00 AM IST
आगरा: सदर बाजार में एडी बेसिक (उत्तर प्रदेश सरकार) का बोर्ड लगी गाड़ी से ‘अफसर’ बनकर पहुंचे युवकों ने रेस्टोरेंट पर हंगामा किया. बिल मांगने पर युवकों ने रेस्टोरेंट संचालक और कर्मचारियों से अभद्रता और गाली गलौज की. रेस्टोरेंट पर बुलडोजर चलवाने की धमकी दी और मामला पुलिस तक पहुंचा.
पुलिस ने बुलडोजर चलवाने की धमकी देने वाले और रेस्टोरेंट पर हंगामा करने वाले तीनों युवक को हिरासत में लिया है. उन्हें पुलिस थाना पर ले जाया गया. पुलिस ने रेस्टोरेंट संचालक की तहरीर पर तीनों युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.
जानकारी के मुताबिक, सदर थाना क्षेत्र में सदर बाजार स्थित एक रेस्टोरेंट के संचालक हिमांशु सचदेवा ने सदर थाना पुलिस को सूचना दी कि बुधवार रात करीब 11:30 बजे एडी बेसिक (उत्तर प्रदेश सरकार) का बोर्ड लगी गाड़ी रेस्टोरेंट के पास आकर रुकी.
गाड़ी में तीन युवक बैठे थे, जिन्होंने लगातार हॉर्न बजाया तो कर्मचारी गाड़ी के पास गया. इस पर गाड़ी में बैठे युवकों ने कर्मचारी के साथ अभद्रता की और खाना भी गाड़ी में मंगवाया.
तीनों ने खाना खाया और जब कर्मचारी ने तीनों से खाने का करीब 800 रुपए का बिल मांगा तो तीनों युवक भड़क गए. उन्होंने कर्मचारी से गाली-गलौज की. रेस्टोरेंट पर बुलडोजर चलवाने की दी धमकी दी.
रेस्टोरेंट मालिक हिमांशु सचदेवा का आरोप है कि गाड़ी के पास हंगामा और गाली गलौज सुनकर मैं भी मौके पर पहुंच गया. गाड़ी में बैठे युवकों ने खुद को सरकारी अधिकारी बताकर रौब झाड़ा. गाली गलौज की.
इतना ही नहीं, उन्होंने रेस्टोरेंट पर बुलडोजर चलवाने की धमकी दी. जब कर्मचारियों ने बिल की रकम मांगी तो उनके साथ मारपीट भी की. इतना ही नहीं, हंगामा के दौरान गाड़ी पर लगाया हूटर बजाया. जिस पर मैंने सदर थाना पुलिस को सूचना दी.
पुलिस चौकी से चौकी इंचार्ज रिक्की पूनिया टीम के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस ने जब युवकों को रोकने और पूछताछ करने का प्रयास किया तो पुलिसकर्मियों से भी अभद्र व्यवहार किया. इस पर पुलिस ने तीनों युवक हिरासत में लिया और सदर थाना पर ले गई.
तीन नामजद आरोपियों पर केस: एसीपी सदर रामप्रवेश गुप्ता ने बताया कि सदर बाजार थाना पुलिस ने रेस्टोरेंट संचालक हिमांशु सचदेवा की तहरीर पर बिल मांगने पर मारपीट और हंगामा करने वाले कार सवार रनजीत सिंह, ताराचंद और विशाल के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.
पुलिस ने आरोपितों का मेडिकल कराया. जिनकी मेडिकल रिपोर्ट में शराब पीने की पुष्टि हुई. इस मामले में जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे. उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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