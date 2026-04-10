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कोटा में कांग्रेस की बैठक में हंगामा: आपस में भिड़े कार्यकर्ता, राखी गौतम बोलीं- सभी चंबल का पानी पीते हैं

कोटा में कांग्रेस प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज की बैठक में हंगामा. कार्यकर्ताओं ने गुटबाजी पर आपस में झड़प की.

कांग्रेस की बैठक में भिड़े कार्यकर्ता
कांग्रेस की बैठक में भिड़े कार्यकर्ता (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 10, 2026 at 7:55 PM IST

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कोटा: प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिलों के प्रभारी बदल दिए हैं. नए प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज शुक्रवार को कोटा दौरे पर पहुंचे. उन्होंने कोटड़ी रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में कोटा शहर और देहात की संयुक्त बैठक ली. इस बैठक में अचानक हंगामा शुरू हो गया. मामला शुरू हुआ नेताओं के नाम संबोधन में शामिल न करने से. इसके बाद कार्यकर्ताओं ने आपस में नारेबाजी शुरू कर दी. नारेबाजी मुख्य रूप से शहर जिला अध्यक्ष राखी गौतम, सांसद प्रत्याशी रहे प्रहलाद गुंजल और विधायक शांति धारीवाल के समर्थन में हुई. कार्यकर्ता आपस में उलझने लगे और बात धक्का-मुक्की तक पहुंच गई.

बैठक के दौरान हुआ हंगामा: बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने काफी हंगामा किया. नारेबाजी इतनी बढ़ गई कि मामला लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तक पहुंच गया. बैठक में ही ओम बिरला के खिलाफ नारेबाजी होने लगी. कुछ कार्यकर्ता यह भी कहने लगे कि “कांग्रेस के लोग स्पीकर बिरला से मिले हुए हैं, जो बिरला का विरोध करेगा, वही असली कांग्रेसी माना जाएगा. धरना-प्रदर्शन होना चाहिए. ऐसे कांग्रेसियों को ही सच्चा माना जाएगा.” इस पर प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज ने कहा कि सभी के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा. हम आपस में बैठकर बातचीत कर लेंगे. सामूहिक रूप से इस तरह उलझने से कांग्रेस पार्टी की बदनामी होगी. इस दौरान प्रहलाद गुंजल, अमीन पठान, देहात जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह सहित अन्य नेताओं ने बीच-बचाव किया.

कांग्रेस की बैठक में हंगामा (ETV Bharat Kota)

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प्रभारी बोले- कांग्रेस में गुटबाजी है: बाद में मीडिया से बात करते हुए प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज ने कहा कि “गुटबाजी सभी जगह पर है. पहले से भी कांग्रेस में गुटबाजी रही है. कोटा में लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी काफी कम मार्जिन से हारी थी. उसके बाद से कार्यकर्ता उद्वेलित हैं और इसी के चलते यह घटनाक्रम हुआ. धीरे-धीरे कांग्रेस मजबूती से एकजुट होगी. गुटबाजी लंबे समय से है, इसे खत्म करने के लिए मुझे भेजा गया है. सारे नेता एक होकर काम करेंगे. कांग्रेस गुटों में बंटी हुई है, यह पूरे देश की समस्या है.”

वहीं कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष राखी गौतम ने कहा कि बैठक में कोई हंगामा नहीं हुआ. यह परिवार की बात है, जब परिवार में अधिक लोग आते हैं तो ऐसी बातें हो जाती हैं. पूरा कांग्रेस कार्यालय भरा हुआ था. लोगों का जोश है, सभी चंबल का पानी पीते हैं.

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