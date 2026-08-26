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137 साल पुराने सेंट एंड्रयूज कॉलेज में मचा घमासान, फर्जी नियुक्ति मामले में FIR

हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी पड़ी भारी!

फर्जी दस्तावेज और प्राचार्य की कुर्सी का खेल!
फर्जी दस्तावेज और प्राचार्य की कुर्सी का खेल! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 12:16 PM IST

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गोरखपुर: सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज में प्रबंध समिति और प्राचार्य पद को लेकर चल रहा विवाद अब थाने तक पहुंच गया है. कॉलेज की कार्यवाहक प्राचार्या प्रो. रैना निवेदिता सैमुअल समेत CNI की लखनऊ डायसिस के बिशप मॉरिस एडगर दान और अन्य लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर कैंट थाने में मंगलवार को FIR दर्ज की गई है.

सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज
सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज (Photo Credit: ETV Bharat)

शिकायतकर्ता का पक्ष: शिकायतकर्ता प्रो. एस. डोमिनिक राजकुमार का आरोप है कि कॉलेज की प्रबंध समिति का विवाद पहले से ही हाईकोर्ट में विचाराधीन है. इसके बावजूद कथित तौर पर फर्जी नियुक्ति पत्र और सर्कुलर तैयार कर प्रो. रैना निवेदिता सैमुअल को कार्यवाहक प्राचार्य नियुक्त करने की कोशिश की गई. शिकायत में यह भी कहा गया है कि बाद में प्रयागराज के एक कॉलेज के प्राचार्य प्रो. अरुण सालिक मोजेस और डायसिस ऑफ लखनऊ के सचिव रेवरेंट प्रवीण मेसी ने कथित दस्तावेजों की जानकारी होने के बाद अपने हस्ताक्षर वापस लेने और नियुक्ति पत्र निरस्त करने की मांग की. वहीं शिकायतकर्ता ने साइबर कैफे, कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए कथित फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाने का भी आरोप लगाया है.

मुकदमा दर्ज हो गया है. विवेचना में जो तथ्य सामने आएंगे आगे की कार्रवाई की जाएगी.- निमिष पाटिल, एसपी सिटी

कार्यवाहक प्राचार्या प्रो. रैना निवेदिता सैमुअल
कार्यवाहक प्राचार्या प्रो. रैना निवेदिता सैमुअल (Photo Credit: ETV Bharat)

आदेश की अनदेखी: शिकायत के मुताबिक, सहायक रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स की ओर से 7 मार्च 2026 को निर्देश दिया गया था कि हाईकोर्ट के फैसले के बिना प्रबंध समिति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता. आरोप है कि इसके बावजूद कथित तौर पर दस्तावेज तैयार कराए गए और प्रबंध समिति के कुछ सदस्यों से उन पर हस्ताक्षर कराए गए. मामले में अज्ञात लोगों की भूमिका की आशंका जताते हुए डिजिटल साक्ष्यों की जांच की मांग की गई है.

शिकायत में फर्जीवाड़ा और जाली दस्तावेजों को असली के रूप में इस्तेमाल करने समेत कई आरोप लगाए गए हैं. मामले की जांच शुरू कर दी गई है. अब पुलिस जांच में यह साफ होगा कि कथित नियुक्ति पत्र और सर्कुलर वास्तव में फर्जी थे या नहीं, दस्तावेज किसने तैयार किए और इस पूरे मामले में किन-किन लोगों की भूमिका रही.- अमरनाथ राय, प्रयागराज कैंट थाना प्रभारी

CNI की लखनऊ डायसिस के बिशप मॉरिस एडगर दान
CNI की लखनऊ डायसिस के बिशप मॉरिस एडगर दान (Photo Credit: ETV Bharat)

यह गोरखपुर का सबसे पुराना कॉलेज है जो अंग्रेजों के जमाने में 1889 में स्थापित किया गया था. यह माइनॉरिटी रेगुलेशन से रेगुलेट किया जाता है.

यह भी पढ़ें: विदेश में रोजगार और जालसाजी का चक्रव्यूह: कैसे फर्जी कंपनियां और एजेंट उजाड़ रहे हैं यूपी के घर

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