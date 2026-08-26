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137 साल पुराने सेंट एंड्रयूज कॉलेज में मचा घमासान, फर्जी नियुक्ति मामले में FIR

गोरखपुर: सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज में प्रबंध समिति और प्राचार्य पद को लेकर चल रहा विवाद अब थाने तक पहुंच गया है. कॉलेज की कार्यवाहक प्राचार्या प्रो. रैना निवेदिता सैमुअल समेत CNI की लखनऊ डायसिस के बिशप मॉरिस एडगर दान और अन्य लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर कैंट थाने में मंगलवार को FIR दर्ज की गई है.

सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज (Photo Credit: ETV Bharat)

शिकायतकर्ता का पक्ष: शिकायतकर्ता प्रो. एस. डोमिनिक राजकुमार का आरोप है कि कॉलेज की प्रबंध समिति का विवाद पहले से ही हाईकोर्ट में विचाराधीन है. इसके बावजूद कथित तौर पर फर्जी नियुक्ति पत्र और सर्कुलर तैयार कर प्रो. रैना निवेदिता सैमुअल को कार्यवाहक प्राचार्य नियुक्त करने की कोशिश की गई. शिकायत में यह भी कहा गया है कि बाद में प्रयागराज के एक कॉलेज के प्राचार्य प्रो. अरुण सालिक मोजेस और डायसिस ऑफ लखनऊ के सचिव रेवरेंट प्रवीण मेसी ने कथित दस्तावेजों की जानकारी होने के बाद अपने हस्ताक्षर वापस लेने और नियुक्ति पत्र निरस्त करने की मांग की. वहीं शिकायतकर्ता ने साइबर कैफे, कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए कथित फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाने का भी आरोप लगाया है.