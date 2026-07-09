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कौशांबी में सैय्यद सालार गाजी की मजार पर बवाल, तोड़फोड़, धर्मांतरण कराने का आरोप, पुलिस कर रही जांच

मौलवी के साथ भी मारपीट की गई. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और मजार की मरम्मत कराए जाने का आश्वासन दिया है.

पुलिस कर रही मामले की जांच.
पुलिस कर रही मामले की जांच. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 7:59 PM IST

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कौशांबी : सैय्यद सालार गाजी की मजार के गेट और एक अन्य मजार में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है. मजार के जिम्मेदार लोगों ने आरोप लगाया है कि 25 से 30 लोगों का एक समूह मौके पर पहुंचा और धर्मांतरण तथा लव जिहाद का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ की. विरोध करने पर मजार के मौलवी के साथ मारपीट की गई. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और मजार की मरम्मत कराए जाने का आश्वासन दिया है.

मामला कोखराज थाना क्षेत्र के शहजादपुर उपहार गांव का है. प्रत्यक्षदर्शी अरबाज ने बताया, बाइक से आए 25 से 30 लोगों ने सैय्यद सालार गाजी की मजार के गेट और पास स्थित एक अन्य मजार में तोड़फोड़ की. धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे आरोप लगाते हुए हंगामा किया गया. इतना ही नहीं मजार पर रहने वाले अजीम बाबा ने जब तोड़फोड़ का विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई.

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया. पुलिस अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत कराए जाने का आश्वासन भी दिया गया है.

जिला सयोजक बजरंगदल के धीरेंद्र सिह का भी एक वीडियो आया है. जिसमें उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं से सूचना मिल रही थी कि वहां धर्म परिवर्तन और महिलाओं का शोषण हो रहा है. पानी मे नशीला पदार्थ मिलाया जाता है. आज मौके पर गया तो 30 से 40 महिलाएं थी, वहां ऐसा कार्यक्रम हो रहा था. चार लोग पकड़े गए हैं. मजार में तोड़फोड़ की बात ग़लत है.

मंझनपुर के रहने वाले चंदन कुमार ने बताया कि दो माह पहले हम मजार गए थे. दिखाने सुनाने के लिए तो वहां पर हमसे 5 सौ रुपए लिए गए. लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ. आज फिर हम गए तो मौलवी साहब ने कहा कि अब ठीक हो जाएगा. 5 हज़ार रुपए लगेंगे और आप मुस्लिम धर्म से जुड़ जाइये.

क्षेत्राधिकार सिराथू सत्येंद्र कुमार तिवारी ने बताया, कोखराज थाना क्षेत्र के शहजादपुर में मजार के पास विवाद और तोड़फोड़ करने की सूचना प्राप्त हुई थी. जिसमें हम और एसडीएम साहब मौके पर आए हैं. मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और शिकायत के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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