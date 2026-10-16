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'डॉक्टर बोले थे एक जान बचा लेंगे.. फिर पेट चीरकर हाथ खड़े कर दिए..' मौत के बाद सासाराम में बवाल

देखते ही देखते अस्पताल परिसर के आसपास तनावपूर्ण स्थिति बन गई और आक्रोशित लोगों ने बेदा बस पड़ाव के पास पुरानी जीटी रोड को जाम कर दिया. परिजन अस्पताल प्रबंधन और इलाज करने वाले चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग करने लगे.

मृतका की बुआ ने लगाया बड़ा आरोप

पीड़िता की बुआ संगीता देवी ने अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने बताया कि डॉक्टरों ने शुरुआत में कम से कम एक जान सुरक्षित बचाने का वादा किया था, लेकिन वे नाकाम रहे. चिकित्सक ने जल्दबाजी में निर्मला देवी का ऑपरेशन करने के बाद अपने हाथ खड़े कर दिए और उन्हें अचानक वाराणसी रेफर कर दिया, जिसके बाद रास्ते में ही मां और बच्चे ने दम तोड़ दिया.

प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत (ETV Bharat)

"डॉक्टर बोले कि एक जान बचाया जा सकता है. लेकिन वह भी नहीं बचा. ऑपरेशन करने के बाद कहा गया कि बनारस लेकर चले जाओ. रेफर करने के बाद लेकर जाने के क्रम में रास्ते में ही मौत हो गई."- संगीता देवी, मृतका की बुआ

"डॉक्टर बोला रात में 2 बजे तक डिलिवरी हो जाएगी. पहले उन्होंने कहा कि नॉर्मल डिलिवरी होगा. लेकिन बाद में ऑपरेशन करने की बात कही और खुद यहां लेकर आए. पहले 500 रुपये फीस लिया और फिर कहा कि काउंटर में 10 हजार जमा कीजिए. डॉक्टर ने कहा कि मां या बच्चे में से एक ही बचेगा तो मैंने कहा ठीक है. बच्चे की मौत हो गई और फिर मां की भी मौत हो गई."- विकास कुमार, मृतका का पति

पुलिस को हटना पड़ा पीछे (ETV Bharat)

परिजनों ने किया हंगामा

मृतका की पहचान बनरसिया निवासी विकास कुमार की पत्नी निर्मला देवी के रूप में हुई है. परिजनों के मुताबिक, निर्मला देवी को प्रसव के लिए सासाराम के बेदा स्थित साईनाथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल को डॉ. आरके पटेल से जुड़ा बताया जा रहा है. परिवार को उम्मीद थी कि अस्पताल में सुरक्षित प्रसव के बाद मां और नवजात को घर ले जाएंगे, लेकिन कुछ ही समय में हालात ऐसे बदले कि परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं.

स्थिति बिगड़ने पर वाराणसी रेफर

परिजनों के अनुसार, प्रसव के दौरान जच्चा और बच्चा, दोनों की स्थिति बिगड़ने लगी. इसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर किए जाने की बात कही गई. हालांकि, परिजनों का कहना है कि अस्पताल से ले जाने के दौरान ही दोनों की मौत हो गई. मां और नवजात की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.

इलाज में लापरवाही का आरोप और सड़क जाम (ETV Bharat)

शव लेकर अस्पताल पहुंचे आक्रोशित परिजन

इसके बाद आक्रोशित परिजन दोनों के शव लेकर वापस साईनाथ अस्पताल के पास पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. उनका आरोप है कि समय पर समुचित इलाज और उचित देखभाल नहीं मिलने के कारण यह दर्दनाक घटना हुई. परिजन संबंधित चिकित्सक और अस्पताल कर्मियों की भूमिका की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों और इलाज के दौरान किसी तरह की चिकित्सकीय लापरवाही हुई या नहीं, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.

आक्रोश के कारण पीछे हटी पुलिस