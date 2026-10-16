'डॉक्टर बोले थे एक जान बचा लेंगे.. फिर पेट चीरकर हाथ खड़े कर दिए..' मौत के बाद सासाराम में बवाल
सासाराम में एक निजी अस्पताल की कथित लापरवाही से प्रसव के दौरान मां-नवजात की मौत के बाद बेदा में भारी हंगामा हुआ. रिपोर्ट- रवि कुमार
Published : October 16, 2026 at 12:47 PM IST
रोहतास: बिहार के रोहतास जिले से स्वास्थ्य व्यवस्था को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बेदा सूर्य मंदिर के पास स्थित साईनाथ अस्पताल में प्रसव के लिए पहुंची एक महिला और उसके नवजात की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ. एक ही परिवार की दो जिंदगियां खत्म होने से परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा.
प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत
देखते ही देखते अस्पताल परिसर के आसपास तनावपूर्ण स्थिति बन गई और आक्रोशित लोगों ने बेदा बस पड़ाव के पास पुरानी जीटी रोड को जाम कर दिया. परिजन अस्पताल प्रबंधन और इलाज करने वाले चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग करने लगे.
मृतका की बुआ ने लगाया बड़ा आरोप
पीड़िता की बुआ संगीता देवी ने अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने बताया कि डॉक्टरों ने शुरुआत में कम से कम एक जान सुरक्षित बचाने का वादा किया था, लेकिन वे नाकाम रहे. चिकित्सक ने जल्दबाजी में निर्मला देवी का ऑपरेशन करने के बाद अपने हाथ खड़े कर दिए और उन्हें अचानक वाराणसी रेफर कर दिया, जिसके बाद रास्ते में ही मां और बच्चे ने दम तोड़ दिया.
"डॉक्टर बोले कि एक जान बचाया जा सकता है. लेकिन वह भी नहीं बचा. ऑपरेशन करने के बाद कहा गया कि बनारस लेकर चले जाओ. रेफर करने के बाद लेकर जाने के क्रम में रास्ते में ही मौत हो गई."- संगीता देवी, मृतका की बुआ
"डॉक्टर बोला रात में 2 बजे तक डिलिवरी हो जाएगी. पहले उन्होंने कहा कि नॉर्मल डिलिवरी होगा. लेकिन बाद में ऑपरेशन करने की बात कही और खुद यहां लेकर आए. पहले 500 रुपये फीस लिया और फिर कहा कि काउंटर में 10 हजार जमा कीजिए. डॉक्टर ने कहा कि मां या बच्चे में से एक ही बचेगा तो मैंने कहा ठीक है. बच्चे की मौत हो गई और फिर मां की भी मौत हो गई."- विकास कुमार, मृतका का पति
परिजनों ने किया हंगामा
मृतका की पहचान बनरसिया निवासी विकास कुमार की पत्नी निर्मला देवी के रूप में हुई है. परिजनों के मुताबिक, निर्मला देवी को प्रसव के लिए सासाराम के बेदा स्थित साईनाथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल को डॉ. आरके पटेल से जुड़ा बताया जा रहा है. परिवार को उम्मीद थी कि अस्पताल में सुरक्षित प्रसव के बाद मां और नवजात को घर ले जाएंगे, लेकिन कुछ ही समय में हालात ऐसे बदले कि परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं.
स्थिति बिगड़ने पर वाराणसी रेफर
परिजनों के अनुसार, प्रसव के दौरान जच्चा और बच्चा, दोनों की स्थिति बिगड़ने लगी. इसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर किए जाने की बात कही गई. हालांकि, परिजनों का कहना है कि अस्पताल से ले जाने के दौरान ही दोनों की मौत हो गई. मां और नवजात की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.
शव लेकर अस्पताल पहुंचे आक्रोशित परिजन
इसके बाद आक्रोशित परिजन दोनों के शव लेकर वापस साईनाथ अस्पताल के पास पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. उनका आरोप है कि समय पर समुचित इलाज और उचित देखभाल नहीं मिलने के कारण यह दर्दनाक घटना हुई. परिजन संबंधित चिकित्सक और अस्पताल कर्मियों की भूमिका की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों और इलाज के दौरान किसी तरह की चिकित्सकीय लापरवाही हुई या नहीं, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.
आक्रोश के कारण पीछे हटी पुलिस
घटना की सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. मुफस्सिल थानाध्यक्ष राजीव रंजन राय भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को संभालने की कोशिश की. लेकिन आक्रोशित लोगों के हंगामे के बीच पुलिस को पीछे हटना पड़ा. उधर, बढ़ते विरोध को देखते हुए अस्पताल के चिकित्सक और कर्मियों के मौके से फरार होने की बात सामने आई है.
जीटी रोड जाम.. यातायात प्रभावित
स्थिति तब और गंभीर हो गई, जब आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने बेदा बस पड़ाव के पास पुरानी जीटी रोड को जाम कर दिया. सड़क पर प्रदर्शन के कारण आवागमन प्रभावित हुआ. प्रदर्शनकारी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और अस्पताल की भूमिका की जांच की मांग पर अड़े रहे.
आलाधिकारी मौके पर पहुंचे
सड़क जाम और हंगामे की सूचना मिलने के बाद सासाराम की अंचलाधिकारी खुशबू गौतम, नगर थानाध्यक्ष शिवेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे. प्रशासनिक अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों को समझाने-बुझाने और स्थिति सामान्य करने का प्रयास किया. वहीं, पुलिस की ओर से भी मामले को शांत कराने की कोशिश की गई. मृतका की बुआ संगीता देवी और पति विकास कुमार के बयान से घटना के संबंध में परिजनों की शिकायतों और उनकी मांगों को समझने की कोशिश की जा रही है.
निजी अस्पतालों की व्यवस्था पर उठे सवाल
बहरहाल निर्मला देवी और उसके नवजात की मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. जिस घर में नए सदस्य के आने की उम्मीद थी, वहां एक साथ दो मौतों से मातम पसरा है. घटना ने एक बार फिर निजी अस्पतालों में प्रसव के दौरान मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं, गंभीर स्थिति में मरीज को रेफर करने की प्रक्रिया और जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.
"इलाज के क्रम में मृत्यु हुआ है. बेदा नहर के पास साईं अस्पताल है. उसी में इलाज के क्रम में मां और बच्चे की मौत हो गई है. उचित कार्रवाई की जा रही है."- धनंजय गुप्ता, एसआई, मुफस्सिल थाना
हालांकि, इस मामले में चिकित्सकीय लापरवाही की पुष्टि अभी नहीं हुई है. ऐसे में निष्पक्ष जांच के जरिए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि प्रसव के दौरान मां और नवजात की हालत क्यों बिगड़ी, अस्पताल में कौन-सा उपचार किया गया, रेफर करने का निर्णय कब लिया गया और क्या निर्धारित चिकित्सा प्रोटोकॉल का पालन हुआ?
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