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गौरेला पेंड्रा मरवाही में प्रसूता की मौत के बाद जमकर हंगामा

गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया.

UPROAR GAURELA PENDRA MARWAHI
जीपीएम हंगामा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 18, 2026 at 10:46 AM IST

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गौरेला पेंड्रा मरवाही: 22 वर्षीय ज्योति चौधरी को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों द्वारा बेहतर व सुरक्षित प्रसव के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के दौरान गर्भ में पल रहे शिशु की मृत्यु होने और महिला की हालत गंभीर होने की जानकारी परिजनों को दी. इसके बाद बेहतर उपचार के लिए 10 जून को उसे सिम्स बिलासपुर रेफर कर दिया गया था.

गर्भवती की डिलीवरी के दौरान मौत

बताया जा रहा है कि इसी दौरान कुछ लोगों ने परिजनों को सलाह दी कि महिला को बिलासपुर ले जाने के बजाय सेमरा तिराहा स्थित डीडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए, जहां बेहतर उपचार मिलने की बात कही गई. परिजन महिला को निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज शुरू किया गया. आरोप है कि चार से पांच दिनों तक अस्पताल में उपचार के बावजूद महिला की हालत में सुधार नहीं हुआ. बाद में गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे डीडी हॉस्पिटल सेमरा ने 16 तारीख को बिलासपुर के सिम्स अस्पताल रेफर किया गया, जहां बुधवार को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

जीपीएम गर्भवती की मौत पर हंगामा (ETV Bharat Chhattisgarh)

परिजनों का प्राइेट अस्पताल के सामने हंगामा

महिला की मौत के बाद परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए. वे मृतका का शव लेकर सीधे डीडी हॉस्पिटल पहुंचे और अस्पताल के सामने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया.प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की.उनका कहना था कि जब तक जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.

गौरेला पेंड्रा मुख्य मार्ग पर चक्काजाम

नाराज लोगों ने शव अस्पताल के सामने रखकर गौरेला पेंड्रा मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर दिया. करीब चार घंटे तक चले प्रदर्शन के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और आवागमन पूरी तरह प्रभावित रहा.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे.अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से चर्चा कर मामले की निष्पक्ष जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया.

डिलीवरी के दौरान सिम्स अस्पताल में महिला की मौत हो गई. परिजनों ने डीडी अस्पताल के सामने हंगामा करने लगे. कुछ ग्रामीणों ने शराब के नशे में पुलिस के साथ भी हुज्जतबाजी कर रहे थे. इसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी-अविनाश मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जीपीएम

पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद मामला शांत

इसके बाद करीब तीन से चार घंटे बाद चक्काजाम समाप्त हुआ और परिजन शव लेकर वापस लौट गए. इस दौरान पुलिस, प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार तीखी बहस की स्थिति भी बनी रही.प्रशासन ने पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर उचित कार्रवाई करने की बात कही है.

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